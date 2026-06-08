46歲傅子純「突發血癌」搶救無效！ 楊皓崴淚揭「床友」革命情：下輩子再當兄弟

楊皓崴（左）淚揭與傅子純的「床友」革命情。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕民視當家小生傅子純昨（7日）下午因急性血癌引發突發症狀，送往淡水馬偕醫院搶救後仍宣告不治，享年46歲。消息傳出震驚演藝圈，不少合作過的好友至今難以置信。楊皓崴在《愛的榮耀》飾演傅子純的弟弟，得知「哥哥」驟逝的消息時更是悲痛欲絕，他在社群發文悼念，字句間滿是滿溢的震驚與哀痛。

回憶起兩人在片場建立起的深厚革命情感，楊皓崴至今仍充滿感激。他在臉書上感性發文，回憶起初來乍到時的青澀時光：「那個時候的我剛到民視，製作人把我安排在戲裡當您的弟弟，您總是帶著我、教我、鼓勵我。」

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楊皓崴（左）淚揭與傅子純的「床友」革命情。（翻攝自臉書）

傅子純在圈內向來以照顧後輩著稱，對這位「戲中的弟弟」更是毫無保留地提攜。八點檔的拍攝節奏出了名地沒日沒夜，楊皓崴也曝光了當年兩人在攝影棚內相依為命的爆笑與熱血點滴：「咱們時常攜手挑燈夜戰，甚至無數個夜晚沒回家一起睡在棚內，早上再一起出班拍攝，所以才成就今天的我。」

對於這場突如其來的永別，楊皓崴一時間根本無法接受那個曾經天天和自己睡在棚內、一起迎接清晨曙光的大哥哥已經化作天使。儘管心中有萬般不捨，他仍強忍淚水，為在天上遠行的傅子純獻上最真摯的兄弟承諾：「咱們下輩子再當兄弟，子純哥一路好走。」

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