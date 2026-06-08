（台綜專題13）揭一線大咖不倒關鍵！阿建嘆澎恰恰背債：太易信人

在演藝圈幕後打拚45年的樂手老師阿建，和許多大咖合作過。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／專訪〕在演藝圈幕後打拚45年的樂手老師阿建，長年與多位綜藝界一線大哥大姐近距離合作，被問到這些「綜藝長青樹」究竟憑什麼能屹立不搖？阿建老師一針見血地指出，關鍵在於他們擁有「不可取代性」且「願意放下身段」。他大讚徐乃麟私下是個「鐵漢柔情」的性情中人，並透露了老搭檔澎恰恰奔波還債的最新近況。

阿建指出演藝圈頂尖的幾位大哥大姐都有其獨特性，「比方說小燕姐（張小燕），她的主持風格有幾個人能像她一樣？沒人能取代。還有像澎哥（澎恰恰）跟舜哥（許效舜），他們兩個人搭配的默契難以複製。」 除了無可替代的默契，這群大咖更讓人敬佩的是敬業態度：「他們願意放下身段。不會因為自己是大哥就端架子，他們會配合製作單位的各種要求，而且親力親為。」

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阿建樂喊和曾國城、徐乃麟錄影充滿歡笑聲。（阿建提供）

以《型男大主廚》為例，曾國城隨口一句歌仔戲信號，阿建立刻心領神會跟上；喝苦茶懲罰時，他更自行抓準時機彈出懸疑音，兩人在電光火石間「讀心」接球，玩味十足。談到合作多年的徐乃麟，阿建笑說乃哥現在建立起「好爺爺」的形象，私底下更是個不折不扣的性情中人。阿建分享了一件窩心暖事，因為他的兒子從小在攝影棚長大，徐乃麟非常疼愛他。前陣子徐乃麟去紐約看兒子，阿建老師順口跟他說：『你去紐約要找我兒子...』「他馬上說：『你放心，我一定會去找他！』他是講真的，不是隨口說說，這種真性情就是他的魅力。」

阿建和《型男大主廚》主持群建立「讀心」好默契。（阿建提供）

至於老友澎恰恰債務壓力，阿建坦言澎哥也在螢光幕或報導上講過，很後悔某些決定，「他有他的人生夢想，只是有時候事情沒那麼順利，一頭栽下去後沒想到後果，最後變得一發不可收拾。」 不過阿建也為老友緩頰，強調澎恰恰是個非常負責任的人，「自己捅的簍子，他想盡辦法也要負責到底。我覺得這點很了不起，他現在也是到處奔波想辦法還債。他現在也變得比較謹慎了，不像以前那麼容易相信別人、隨便讓別人來幫忙。」

澎恰恰、阿建和許效舜有著30年交情。（阿建提供）

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