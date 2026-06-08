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娛樂 最新消息

（台綜專題12）《分手擂台》連鬼都請！他大讚沈玉琳鬼才 卻嘆綜藝「1惡習」玩爛好節目

阿建點出台綜「一窩蜂複製」的模式常讓節目不長久。（記者王文麟攝）阿建點出台綜「一窩蜂複製」的模式常讓節目不長久。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／專訪〕台灣電視綜藝節目起起伏伏，許多爆紅節目曾創下萬人空巷的收視奇蹟，卻也常在短時間內黯然收場。對此，縱橫電視圈數十年的樂手老師阿建頗有感觸。他回憶起當年與沈玉琳合作的經典節目《分手擂台》，笑稱「連鬼都能來現場，我們當時錄影都快笑死！」忍不住感嘆，台灣電視圈「一窩蜂複製」的模式，往往是親手把好節目玩爛的致命傷。

阿建經歷過無數大大小小的節目，其中曾紅遍大街小巷的《鐵獅玉玲瓏》讓他感觸極深。「一個節目紅了，就會有很多節目跟著開類似的，最後機會就被玩爛了。那時候《鐵獅》紅了以後，三立馬上開、中視也跟著開《歡喜玉玲瓏》，甚至還開了週日的時段，同時有三個同樣類型的節目在跑。所以像《鐵獅》這個系列其實沒多久就下來了，我覺得這很可惜。」

《鐵師玉玲瓏》節目不再，如今在全台各地帶來演出。（阿建提供）《鐵師玉玲瓏》節目不再，如今在全台各地帶來演出。（阿建提供）

不僅《鐵獅玉玲瓏》如此，當年在《快樂星期天》帶出韋禮安等實力派歌手，結果歌唱選秀一多，熱度也是整個起來後又很快下去。而最讓觀眾印象深刻的，莫過於他與陽帆合作的《分手擂台》，阿建老師笑說：「這真的是我的經典代表作，裡面所有的音樂都是我設計的，從開場曲到過場都是我。到現在很多年輕人都還知道這個節目，連鬼都能來現場，我們當時錄影都快笑死了，沈玉琳真的是鬼才！」 但歷史總是不斷重演，「自從有了《分手擂台》，相關類似的節目又開了一大堆，比方說《最後的晚餐》之類的，兩邊在那邊吵架、打架，結果一下就沒了。」

阿建盛讚沈玉琳是鬼才，造就不少經典節目。（東森綜合台提供）阿建盛讚沈玉琳是鬼才，造就不少經典節目。（東森綜合台提供）

阿建直言，後來陽帆做《估價王》，各台又開始開一堆類似估價、甚至珠寶鑑定的節目。見證了無數節目「一下子興起、沒多久又落幕」的瘋狂循環，讓他不禁感嘆：「所以我感覺綜藝節目是真的沒有永久的，總會有落幕的一天，不管任何節目都一樣。」

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