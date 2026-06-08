自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

傅子純急性血癌46歲無常告別！螢幕情侶吳婉君崩潰：說好的江湖再見怎麼辦？

吳婉君（右）在《愛的榮耀》進火場搶救傅子純（左）。（資料照，民視提供）吳婉君（右）在《愛的榮耀》進火場搶救傅子純（左）。（資料照，民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕民視當家小生傅子純昨（7日）下午因急性血癌引發突發症狀，送往淡水馬偕醫院搶救後仍宣告不治，享年46歲。消息傳出震驚演藝圈，不少合作過的好友至今難以置信。吳婉君在《愛的榮耀》與傅子純組「德嘉CP」，劇中愛得死去活來、感情路走得超坎坷，得知昔日夥伴的噩耗悲痛到無法言語，先是在IG貼出全黑底的限時動態，隨後更在Threads上崩潰發文，字字句句讓人鼻酸。

吳婉君、傅子純在《愛的榮耀》虐戀情節讓觀眾看得揪心，戲外更是培養出超強的革命情感。吳婉君在Threads傷心寫下：「我的神隊友，你就這樣突然變神仙，我們說好的江湖再見怎麼辦？不是說好要再合作？不是說好要去吃熱炒？不是說好要去團拜⋯不是說好⋯⋯」

吳婉君（左）、傅子純在《愛的榮耀》身陷火海。（資料照，民視提供）吳婉君（左）、傅子純在《愛的榮耀》身陷火海。（資料照，民視提供）

面對傅子純走得如此倉促，吳婉君在萬分不捨中，也努力強顏歡笑地往好的方向想：「你有多好，多善良，做了多少好事才能這樣不受折磨的離開。」但一想到大夥兒甚至沒能見上最後一面，她依然難掩潰堤的情緒：「可是連再見都沒來得及說，我真的太傷心了。」她用兩人最熟悉的稱呼，為心中的暖男送上最後一程：「再見，我的神隊友。再見，里長伯。再見，總有一天。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中