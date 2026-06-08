傅子純急性血癌46歲無常告別！螢幕情侶吳婉君崩潰：說好的江湖再見怎麼辦？

吳婉君（右）在《愛的榮耀》進火場搶救傅子純（左）。（資料照，民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕民視當家小生傅子純昨（7日）下午因急性血癌引發突發症狀，送往淡水馬偕醫院搶救後仍宣告不治，享年46歲。消息傳出震驚演藝圈，不少合作過的好友至今難以置信。吳婉君在《愛的榮耀》與傅子純組「德嘉CP」，劇中愛得死去活來、感情路走得超坎坷，得知昔日夥伴的噩耗悲痛到無法言語，先是在IG貼出全黑底的限時動態，隨後更在Threads上崩潰發文，字字句句讓人鼻酸。

吳婉君、傅子純在《愛的榮耀》虐戀情節讓觀眾看得揪心，戲外更是培養出超強的革命情感。吳婉君在Threads傷心寫下：「我的神隊友，你就這樣突然變神仙，我們說好的江湖再見怎麼辦？不是說好要再合作？不是說好要去吃熱炒？不是說好要去團拜⋯不是說好⋯⋯」

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吳婉君（左）、傅子純在《愛的榮耀》身陷火海。（資料照，民視提供）

面對傅子純走得如此倉促，吳婉君在萬分不捨中，也努力強顏歡笑地往好的方向想：「你有多好，多善良，做了多少好事才能這樣不受折磨的離開。」但一想到大夥兒甚至沒能見上最後一面，她依然難掩潰堤的情緒：「可是連再見都沒來得及說，我真的太傷心了。」她用兩人最熟悉的稱呼，為心中的暖男送上最後一程：「再見，我的神隊友。再見，里長伯。再見，總有一天。」

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