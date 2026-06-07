傅子純急性血癌搶救無效！《好運來》妹妹徐千京悲痛：到現在仍有不真實感

〔記者李紹綾／台北報導〕民視當家小生傅子純今（7日）下午因急性血癌引發突發症狀，送往淡水馬偕醫院搶救後仍宣告不治，享年46歲。消息傳出震驚演藝圈，不少合作過的好友至今難以置信。徐千京在《好運來》飾演傅子純同母異父的妹妹，她在臉書上發長文悼念「親哥哥」，痛心直喊：「真的非常震驚，也很難過。」

徐千京（右）在《好運來》飾演傅子純（左）同母異父的妹妹。（翻攝自臉書）

徐千京回憶起自己第一次踏入八點檔圈的時光，當時身旁最堅實的依靠就是傅子純。她感性說：「今天得知子純哥離開的消息，真的非常震驚，也很難過。我的第一檔八點檔，就是和子純哥一起合作。當時的我對八點檔的一切都很陌生，很多事情不懂、很多地方不熟悉，是他一直很有耐心地帶著我、照顧我、給我建議。」

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徐千京（中）在《好運來》飾演傅子純（左）同母異父的妹妹，右為吳東諺。（翻攝自臉書）

傅子純在片場出了名的沒架子且充滿溫暖，這份溫馨的革命情感，讓徐千京至今都覺得這場離別來得太不真實，「戲裡他是我的哥哥，戲外他也是一位非常溫暖的前輩。每次想到拍攝現場的點點滴滴，想到他總是帶著笑容關心身邊的人，到現在都還有種不真實的感覺，彷彿昨天還在片場一起拍戲，今天卻收到這樣令人難以接受的消息」。

面對哥哥的突然撒手，徐千京言詞間充滿對這位影壇大前輩的崇敬與謝意：「謝謝子純哥曾經給予我的照顧與鼓勵，也謝謝你留給觀眾那麼多精彩而珍貴的作品。雖然不捨，但我相信那些你帶給大家的溫暖，會一直留在很多人的心裡。」她強忍淚水，為在天上遠行的哥哥獻上最深祝福：「願你一路好走，在另一個世界不再有病痛與辛苦，能夠自在地做自己喜歡的事。謝謝你，子純哥。永遠懷念。」

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