自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

傅子純急性血癌搶救無效！《好運來》妹妹徐千京悲痛：到現在仍有不真實感

〔記者李紹綾／台北報導〕民視當家小生傅子純今（7日）下午因急性血癌引發突發症狀，送往淡水馬偕醫院搶救後仍宣告不治，享年46歲。消息傳出震驚演藝圈，不少合作過的好友至今難以置信。徐千京在《好運來》飾演傅子純同母異父的妹妹，她在臉書上發長文悼念「親哥哥」，痛心直喊：「真的非常震驚，也很難過。」

徐千京（右）在《好運來》飾演傅子純（左）同母異父的妹妹。（翻攝自臉書）徐千京（右）在《好運來》飾演傅子純（左）同母異父的妹妹。（翻攝自臉書）

徐千京回憶起自己第一次踏入八點檔圈的時光，當時身旁最堅實的依靠就是傅子純。她感性說：「今天得知子純哥離開的消息，真的非常震驚，也很難過。我的第一檔八點檔，就是和子純哥一起合作。當時的我對八點檔的一切都很陌生，很多事情不懂、很多地方不熟悉，是他一直很有耐心地帶著我、照顧我、給我建議。」

徐千京（中）在《好運來》飾演傅子純（左）同母異父的妹妹，右為吳東諺。（翻攝自臉書）徐千京（中）在《好運來》飾演傅子純（左）同母異父的妹妹，右為吳東諺。（翻攝自臉書）

傅子純在片場出了名的沒架子且充滿溫暖，這份溫馨的革命情感，讓徐千京至今都覺得這場離別來得太不真實，「戲裡他是我的哥哥，戲外他也是一位非常溫暖的前輩。每次想到拍攝現場的點點滴滴，想到他總是帶著笑容關心身邊的人，到現在都還有種不真實的感覺，彷彿昨天還在片場一起拍戲，今天卻收到這樣令人難以接受的消息」。

面對哥哥的突然撒手，徐千京言詞間充滿對這位影壇大前輩的崇敬與謝意：「謝謝子純哥曾經給予我的照顧與鼓勵，也謝謝你留給觀眾那麼多精彩而珍貴的作品。雖然不捨，但我相信那些你帶給大家的溫暖，會一直留在很多人的心裡。」她強忍淚水，為在天上遠行的哥哥獻上最深祝福：「願你一路好走，在另一個世界不再有病痛與辛苦，能夠自在地做自己喜歡的事。謝謝你，子純哥。永遠懷念。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中