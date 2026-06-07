英王查爾斯三世痛失摯親 王室傳奇女爵辭世 享耆壽97歲

英王查爾斯三世痛失親人。（法新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕英王查爾斯三世6日出席姪子菲利普斯（Peter Phillips）與斯珀琳（Harriet Sperling）婚禮，原本的好心情卻因5日收到帕梅拉．希克斯女爵（Lady Pamela Hicks）辭世消息，心情又悲又喜，彷彿洗了三溫暖。

帕梅拉女爵（右）曾在伊莉莎白二世女王與菲利浦親王婚禮上擔任伴娘。（翻攝自IG）

帕梅拉女爵是查爾斯三世的遠親表姊妹，同時和已故女王伊莉莎白二世關係相當親密。他曾在女王與菲利浦親王婚禮上擔任伴娘，女王在位期間也擔任女侍官，長年陪伴在女王身邊。

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英王查爾斯三世接連遇上王室發生喜事與喪事。（法新社）

白金漢宮發言人表示：「陛下對帕梅拉女爵辭世深感悲痛，這份哀傷因她以一生對伊莉莎白女王忠誠的深刻感激與珍貴回憶稍微得到慰藉」。查爾斯三世與家人將與帕梅拉女爵家人同在，聲明中也指出帕梅拉女爵一生充滿溫暖、機智與洞察力，「她給所有認識並愛戴她的人留下深刻印象，且被深深懷念」。

帕梅拉女爵享耆壽97歲，死訊由女兒發布。（翻攝自IG）

帕梅拉女爵享耆壽97歲，她的女兒印地亞．希克斯（India Hicks）表示：雖然悲傷不可避免，但我只感到感恩，感謝她成為我的母親。

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