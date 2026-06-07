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娛樂 音樂

安心亞認和陳意涵「真的有心結」！孫淑媚花大錢才同台

孫淑媚今晚繼續熱唱。（華貴娛樂提供）孫淑媚今晚繼續熱唱。（華貴娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕45歲台語歌后孫淑媚「MAY好三十」演唱會今天繼續熱唱，邀來合拍《陽光女子合唱團》的陳意涵、安心亞擔任嘉賓， 之前傳出陳意涵不滿安心亞拍戲時狂補護唇蜜（口紅），與受刑人的狀態不符合。今晚安心亞也親揭兩人的真實狀況。

孫淑媚合體安心亞、陳意涵。（華貴娛樂提供）孫淑媚合體安心亞、陳意涵。（華貴娛樂提供）

陳意涵、安心亞驚喜現身與孫淑媚合唱《心愛的別走》，唱完後孫淑媚拱兩人走台步，安心亞邊走邊脱外套，展現火辣身材，陳意涵不甘示弱，除了走台步外，更嗨跳「三振舞」，差點拉不回來。

之前爆出陳意涵上節目時，暗虧安心亞拍戲時愛補妝，嘴巴一直油油亮亮，還開玩笑稱「懷疑她有偷藏雞腿」，事後傳出這些言論惹毛了安心亞；孫淑媚在台上猛虧此事，還笑說「我有照片」，大螢幕立刻秀出安心亞塗口紅的照片，讓全場噴笑。

安心亞搞笑自嘲：「藉這張照片跟大家說一下，我跟陳意涵真的有心結！」陳意涵跟著自爆：「你們知道孫淑媚花多大的錢才請我們同台的嗎？」接著鏡頭又帶到台下的《陽光女子合唱團》編劇呂安弦，他也以手勢幫忙撇清兩人不合傳聞。

三人打趣要組限定女團，接著便挑戰《Kpop獵魔女團》的夯曲《GOLDEN》，再度為演唱會掀起高潮。

孫淑媚今晚繼續熱唱。（華貴娛樂提供）孫淑媚今晚繼續熱唱。（華貴娛樂提供）

今晚一開場，孫淑媚就坦言自己全身痠痛，她笑問：「我是有做什麼激烈運動嗎？我不過是開了一場演唱會。不是說腳長的人腿才會痛 ，怎麼我腳短的也會痛？」還喊話演唱會後一定要大啖「吃到飽」解壓。

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