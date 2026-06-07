始源顯忠日發聲掀熱議 希澈秒現身留言區力挺

始源（左）社群發文，SJ成員希澈在底下留動圖，被視為支持。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓流帝王Super Junior成員始源關心社會議題，也經常被E.L.F.（粉絲名）拱他出來選舉。昨（6）日南韓顯忠日當天，始源再度發文悼念為國家犧牲奉獻的先烈，這也是他連續2年在顯忠日發聲。隊友希澈不僅在發文下按讚貼文，同時也特地在始源的文章底下留言發了一張始源的動圖，外界認為希澈是用行動力挺支持引發粉絲熱議。

始源曬出自己拿著太極旗的照片。（翻攝自IG）

始源在社群分享前往國立大田顯忠院悼念的背影照，同時曬出太極旗照片。他也用韓文、英文寫下：「自由與和平絕非理所當然。我們今天所享受的生活，是建立在為祖國奉獻一切的先烈們崇高犧牲之上。」

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希澈在始源的發文下，回覆了一張動圖。（翻攝自Threads）

南韓近期剛結束地方選舉，期間爆發多達50處投票所竟然出現選票不足，引發外界質疑選務程序，大批民眾湧入光化門抗議，高喊：「重新投票」。

SJ成員始源向來重視社會議題。（本報資料照）

始源在顯忠日提及「自由與和平絕非理所當然」，被部分網友與近期選舉風波聯想在一起，更希望始源能進一步關注相關議題。

SJ成員希澈在始源文下發動圖。（資料照，記者王文麟攝）

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