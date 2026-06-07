自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

始源顯忠日發聲掀熱議 希澈秒現身留言區力挺

始源（左）社群發文，SJ成員希澈在底下留動圖，被視為支持。（資料照）始源（左）社群發文，SJ成員希澈在底下留動圖，被視為支持。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓流帝王Super Junior成員始源關心社會議題，也經常被E.L.F.（粉絲名）拱他出來選舉。昨（6）日南韓顯忠日當天，始源再度發文悼念為國家犧牲奉獻的先烈，這也是他連續2年在顯忠日發聲。隊友希澈不僅在發文下按讚貼文，同時也特地在始源的文章底下留言發了一張始源的動圖，外界認為希澈是用行動力挺支持引發粉絲熱議。

始源曬出自己拿著太極旗的照片。（翻攝自IG）始源曬出自己拿著太極旗的照片。（翻攝自IG）

始源在社群分享前往國立大田顯忠院悼念的背影照，同時曬出太極旗照片。他也用韓文、英文寫下：「自由與和平絕非理所當然。我們今天所享受的生活，是建立在為祖國奉獻一切的先烈們崇高犧牲之上。」

希澈在始源的發文下，回覆了一張動圖。（翻攝自Threads）希澈在始源的發文下，回覆了一張動圖。（翻攝自Threads）

南韓近期剛結束地方選舉，期間爆發多達50處投票所竟然出現選票不足，引發外界質疑選務程序，大批民眾湧入光化門抗議，高喊：「重新投票」。

SJ成員始源向來重視社會議題。（本報資料照）SJ成員始源向來重視社會議題。（本報資料照）

始源在顯忠日提及「自由與和平絕非理所當然」，被部分網友與近期選舉風波聯想在一起，更希望始源能進一步關注相關議題。

SJ成員希澈在始源文下發動圖。（資料照，記者王文麟攝）SJ成員希澈在始源文下發動圖。（資料照，記者王文麟攝）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中