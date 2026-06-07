正港高雄「辣台妹」現身！A-Lin穿這樣逛街瘦子超傻眼

〔記者張釔泠／台北報導〕「頑童MJ116」演唱會今晚在高雄巨蛋繼續熱唱，邀來高雄在地正港「辣台妹」Ａ-Lin擔任嘉賓，A-Lin一出場就造成全場轟動，穿著豹紋大衣搭配白色性感小洋裝的她，讓瘦子忍不住大呼：「太性感了吧！」A-Lin聽到全場觀眾大喊「辣台妹」，興奮的要大家「可以再一次嗎？」開 心在台上轉圈，大秀好身材。

A-Lin擔任頑童嘉賓。（本色提供）

頑童在籌備「OGS」高雄巨蛋演唱會與公司開會的時候，擔心巡演已經超過7場，粉絲們會覺得沒有新意，因此有了邀請嘉賓的想法，但笑稱很少朋友的頑童，左思右想都只想到張震嶽跟「MC HotDog」熱狗，實在太理所當然，瞬間陷入困境，今天最終由高雄在地正港辣台妹「本色親戚」A-Lin登場助陣。

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A-Lin擔任頑童嘉賓。（本色提供）

A-Lin一出場就搞笑直呼：「大家好，我是A-Lin，其實我剛剛在旁邊百貨公司逛街啦！平常逛街我都穿這樣沒錯！」幽默發言笑翻眾人，身為今年金曲獎主持人的A-Lin，遇上金曲入圍三項大獎的頑童，A-Lin笑說：「我在百貨公司聽到旁邊頑童的歌聲，特地來現場給你們祝賀！」

頑童現場幫老鄉（粉絲名）求福利，「來都來了，不可能不唱一首自己的歌吧！」A-Lin帶來《失戀無罪》，全場觀眾興奮大合唱，場面相當壯觀，瘦子很驚訝：「我沒有想像過在我們演唱會會有這個畫面！」A-Lin猛虧：「但是剛剛只有我一個人在唱誒！」瘦子趕緊說：「怕唱的不好打擾歌后啦！」

A-Lin擔任頑童嘉賓。（本色提供）

聊到請來A-Lin當嘉賓的緣由，瘦子說每次高雄演唱會慶功宴A-Lin都會出現，A-Lin則說自己出席慶功宴就是為了要等頑童找她當嘉賓，她還意猶未竟的主動加碼「不可能這麼快要我走，導演快點把我升上去，我要多唱幾首歌！」在《Spotlight》的歌聲中，A-Lin與小春、大淵貼身熱舞，全場氣氛嗨到最高點。

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