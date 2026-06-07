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娛樂 最新消息

傅子純驟逝！兵家綺衝醫院崩潰喊：你為何不能再撐一下

傅子純（左起）、兵家綺、游安順。（資料照，記者胡舜翔攝）傅子純（左起）、兵家綺、游安順。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕民視當家小生傅子純今（7日）因急性血癌驟逝，享年46歲，噩耗震撼演藝圈。讓許多圈內好友至今仍無法接受，社群平台瞬間湧入一片黑底哀悼文，字字句句都是不捨。

與傅子純私交甚篤的兵家綺，更在第一時間趕往醫院。她稍早曬出人在醫院的照片，悲痛寫下：「你跟我們開太大的玩笑了，為什麼不能再堅持一下呢？」短短一句話，道盡好友面對生離死別的崩潰心情。

兵家綺衝醫院見傅子純最後一面。（翻攝自臉書）兵家綺衝醫院見傅子純最後一面。（翻攝自臉書）

兵家綺坦言，直到現在仍無法接受傅子純已經離開的事實，最後更心碎喊話：「你安心地走吧，姊會陪你走最後一段路！」讓不少網友看了鼻酸。

除了兵家綺之外，賴慧如、曾子益、阿龐、高山峰、王振復、李興文等演藝圈好友也陸續發文悼念，大家幾乎都提到同一句話——「不敢相信」。原本還活躍在螢光幕前的人，竟在短短幾天內天人永隔，讓許多人難以消化這個消息。

而藝人香蕉（王俊傑）則透露，傅子純不只是演藝圈前輩，更是自己的淡水好鄰居。過去兩人時常交流，他甚至曾到傅子純家中作客。得知噩耗後，他感傷表示：「內心很難受、交流的畫面一直湧上，這些一幕幕映入眼簾的記憶，將永遠放心中，希望哥已抵達好的境界。」

傅子純出道超過20年，曾演出《新兵日記》、《風水世家》、《多情城市》、《黃金歲月》、《市井豪門》等多部代表作，不只是不少觀眾心中的八點檔男神，更是圈內公認敬業、低調又重情義的好演員。

如今驟然謝幕，留下的除了無數經典角色，還有好友們滿滿的不捨與思念。

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