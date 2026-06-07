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娛樂 電視

「只是在及格邊緣努力」理工男傅子純自稱演戲沒天分

張書豪（左）與傅子純，曾在《市井豪門》當中有精彩對手戲。（本報資料照）張書豪（左）與傅子純，曾在《市井豪門》當中有精彩對手戲。（本報資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕八點檔男神傅子純今（7）下午4點多因急性血癌病逝於淡水馬偕醫院。才剛從印尼峇里島度假回來的他，返台後病情無預警爆發，今日下午突然失去呼吸心跳，緊急送醫後，經過多次心肺復甦術與各項緊急搶救措施，仍無法挽回他的生命。家屬在突如其來的噩耗與巨大的悲痛中，強忍淚水處理後續事宜。

傅子純在《新兵日記》演出「楊大海」腳色走紅。（資料照，記者胡舜翔攝）傅子純在《新兵日記》演出「楊大海」腳色走紅。（資料照，記者胡舜翔攝）

傅子純原本是靜宜大學應科數學系的理工男，加入演藝圈後，以軍旅劇《新兵日記》中帶著江湖氣息卻重情重義的「楊海生」一角走紅，更成為民視八點檔當家小生之一。

出道20多年的傅子純陸續在《風水世家》、《多情城市》、《黃金歲月》、《市井豪門》、《愛的榮耀》以及《好運來》全市各種不同角色，無論是霸總、暖男或是草根性十足的甘草人物，他都以精湛演技完美詮釋。

傅子純謙虛說自己沒有演戲天分，只在及格邊緣努力。（資料照，記者陳奕全攝）傅子純謙虛說自己沒有演戲天分，只在及格邊緣努力。（資料照，記者陳奕全攝）

傅子純在演藝圈稱得上是最佳「公務員」，個性低調的總是專注在演技，拍完戲也鮮少參加社交應酬，他曾說過自己沒有天分「只是在及格邊緣努力」，其實他的敬業精神看在同業眼裡，早就贏得工作夥伴的由衷敬佩。

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