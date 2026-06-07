傅子純46歲血癌猝逝！沈玉琳曾曝恐怖數據：白血球飆22萬

46歲八點檔男神傅子純急性血癌猝逝。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視當家八點檔一線男主角傅子純，今（7日）下午四點多因急性血癌引發突發症狀，病情來得又快又猛，下午突失去呼吸心跳，經淡水馬偕醫院數小時全力搶救，仍宣告無效不幸病逝，享年46歲。據了解，傅子純日前才剛結束印尼峇里島的度假行程，不料返台後病情毫無預警突然爆發，讓家屬悲痛萬分。

急性血癌也就是急性白血病，最可怕之處在於發病速度極快，因為體內未成熟的壞白血球失控暴增，會迅速摧毀正常血球的生存空間，導致患者在看似健康的狀態下，突然引發自發性腦出血等突發性內出血。此外，由於體內毫無免疫防禦能力，幾小時內就能引發全身性敗血症與敗血性休克。最危險的是，急性血癌的初期症狀如極度疲憊、頭暈、發燒等，非常容易與感冒或過度疲勞混淆，進而錯過黃金檢查時間。

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沈玉琳罹患血癌曾誤認慢性疲勞，醫生警告再拖3天就沒命。（資料照，記者王文麟攝）

近來重返演藝圈的沈玉琳正是罹患急性血癌，當時的發病過程同樣驚心動魄。沈玉琳曾透露發病初期他只覺得「極度疲倦與喘」，甚至惡化到「走五步路就得休息」，連洗澡拿蓮蓬頭的力氣都沒有。因為平時工作忙碌，他一開始也犯了致命錯誤，主觀認定自己只是過度疲勞或自律神經失調，甚至一度把牙齦腫脹當作牙周病治療。直到老婆堅持將他送往大醫院急診，抽血數據才驚覺大事不妙，當時他體內的白血球暴增到22萬、血紅素掉到剩2.6，醫生當場直言：「再拖三天，可能就直接去見上帝了。」沈玉琳最後歷經5次化療、死裡逃生才宣告抗癌成功。

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