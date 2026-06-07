自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

長尾謙杜又爆姐弟戀 熱戀大4歲前女團成員 半年情曝光

長尾謙杜（左起）曾與三上悠亞被狗仔拍到在同公寓過夜，同門師兄千賀健永亦捲入其中。（本報合成圖，翻攝自X／IG）長尾謙杜（左起）曾與三上悠亞被狗仔拍到在同公寓過夜，同門師兄千賀健永亦捲入其中。（本報合成圖，翻攝自X／IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本人氣男團「浪花男子」成員長尾謙杜再度捲入戀愛話題。根據日本《週刊文春》報導，他近日被拍到與大自己4歲的前E-girls成員稻垣莉生互動頻繁，疑似發展姐弟戀關係。由於長尾謙杜過去曾與前AV天后三上悠亞爆出緋聞，如今再度傳出與年長女性關係密切，也讓外界熱議他似乎特別偏愛姐姐型女生。

報導指出，長尾謙杜日前現身東京國立競技場，觀賞日本國家足球隊友誼賽。比賽結束後，他被拍到與稻垣莉生以及另一名女性友人先後前往同一棟高級公寓，之後三人再搭車前往餐廳及酒吧聚會，一路玩到深夜才結束行程。

與長尾謙杜傳出戀情的前E-girls成員稻垣莉生，年紀比他大4歲。（翻攝自IG）與長尾謙杜傳出戀情的前E-girls成員稻垣莉生，年紀比他大4歲。（翻攝自IG）

據悉，該高級公寓疑似為稻垣莉生住處，而長尾謙杜近來多次被目擊出入該處。知情人士透露，兩人從去年冬天開始頻繁接觸，至今已維持超過半年時間，因此引發外界對戀情的揣測。

現年27歲的稻垣莉生曾是女子團體E-girls成員，比23歲的長尾謙杜大4歲。姐弟組合曝光後，立刻掀起日本網友熱烈討論。

長尾謙杜在螢光幕上一直保持陽光、清新形象。（翻攝自IG）長尾謙杜在螢光幕上一直保持陽光、清新形象。（翻攝自IG）

事實上，長尾謙杜過去就曾因感情話題登上媒體版面。2023年，《週刊文春》曾拍到Kis-My-Ft2成員千賀健永深夜現身三上悠亞住處，數小時後，長尾謙杜也被目擊進入同一棟住宅，直到隔天清晨才離開，當時引發外界對三人關係的各種猜測。

由於三上悠亞年長長尾謙杜9歲，加上當時疑似牽涉複雜關係，事件曝光後一度重創他的清新偶像形象，也讓外界開始關注他的私生活。

長尾謙杜曾與三上悠亞（圖）傳出緋聞。（資料照，記者王藝菘攝）長尾謙杜曾與三上悠亞（圖）傳出緋聞。（資料照，記者王藝菘攝）

據日媒報導，當時經紀公司高層對此相當不滿，曾私下嚴厲提醒他將重心放回演藝工作，希望避免感情風波影響團體形象與演藝事業發展。

如今再度傳出與年長女性互動密切，也讓不少網友笑稱：「長尾謙杜真的很有姐姐緣」、「看來姐姐型才是他的理想型」、「年上女友魅力果然無法擋」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中