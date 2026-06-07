長尾謙杜又爆姐弟戀 熱戀大4歲前女團成員 半年情曝光

長尾謙杜（左起）曾與三上悠亞被狗仔拍到在同公寓過夜，同門師兄千賀健永亦捲入其中。（本報合成圖，翻攝自X／IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本人氣男團「浪花男子」成員長尾謙杜再度捲入戀愛話題。根據日本《週刊文春》報導，他近日被拍到與大自己4歲的前E-girls成員稻垣莉生互動頻繁，疑似發展姐弟戀關係。由於長尾謙杜過去曾與前AV天后三上悠亞爆出緋聞，如今再度傳出與年長女性關係密切，也讓外界熱議他似乎特別偏愛姐姐型女生。

報導指出，長尾謙杜日前現身東京國立競技場，觀賞日本國家足球隊友誼賽。比賽結束後，他被拍到與稻垣莉生以及另一名女性友人先後前往同一棟高級公寓，之後三人再搭車前往餐廳及酒吧聚會，一路玩到深夜才結束行程。

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與長尾謙杜傳出戀情的前E-girls成員稻垣莉生，年紀比他大4歲。（翻攝自IG）

據悉，該高級公寓疑似為稻垣莉生住處，而長尾謙杜近來多次被目擊出入該處。知情人士透露，兩人從去年冬天開始頻繁接觸，至今已維持超過半年時間，因此引發外界對戀情的揣測。

現年27歲的稻垣莉生曾是女子團體E-girls成員，比23歲的長尾謙杜大4歲。姐弟組合曝光後，立刻掀起日本網友熱烈討論。

長尾謙杜在螢光幕上一直保持陽光、清新形象。（翻攝自IG）

事實上，長尾謙杜過去就曾因感情話題登上媒體版面。2023年，《週刊文春》曾拍到Kis-My-Ft2成員千賀健永深夜現身三上悠亞住處，數小時後，長尾謙杜也被目擊進入同一棟住宅，直到隔天清晨才離開，當時引發外界對三人關係的各種猜測。

由於三上悠亞年長長尾謙杜9歲，加上當時疑似牽涉複雜關係，事件曝光後一度重創他的清新偶像形象，也讓外界開始關注他的私生活。

長尾謙杜曾與三上悠亞（圖）傳出緋聞。（資料照，記者王藝菘攝）

據日媒報導，當時經紀公司高層對此相當不滿，曾私下嚴厲提醒他將重心放回演藝工作，希望避免感情風波影響團體形象與演藝事業發展。

如今再度傳出與年長女性互動密切，也讓不少網友笑稱：「長尾謙杜真的很有姐姐緣」、「看來姐姐型才是他的理想型」、「年上女友魅力果然無法擋」。

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