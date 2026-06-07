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打臉黃山料爆紅！多米多羅「浴室逼逼叫」逆轉冤案成清白教科書

黃山料一口氣讀完黃山料6本著作，砲轟內容空泛。（翻攝自YT）黃山料一口氣讀完黃山料6本著作，砲轟內容空泛。（翻攝自YT）

〔記者傅茗渝／台北報導〕YouTuber「多米多羅」近日因拍片毒舌公審暢銷作家黃山料，精準犀利的拆解在短短1天內狂飆超過60萬次點閱，瞬間引爆全網熱議。隨著這波驚人流量，不少網友也再度翻出他過往最著名的MeToo冤案。

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多米多羅曾遭台藝大「枇杷女神」李雨禧跨海指控性騷擾。（翻攝自YT、IG）多米多羅曾遭台藝大「枇杷女神」李雨禧跨海指控性騷擾。（翻攝自YT、IG）

回顧整起事件，2023年6月全台吹起MeToo浪潮，擁有台藝大「枇杷女神」之稱的李雨禧，發長文控訴曾前往日本與多米多羅合作拍攝「痴女企劃」，期間卻遭到對方言語性騷擾及不當肢體碰觸，讓她備感壓力。

台藝大國樂系的琵琶女神李雨禧指控YTR多米多羅對她言語性騷、不當肢體接觸。（翻攝自YT）台藝大國樂系的琵琶女神李雨禧指控YTR多米多羅對她言語性騷、不當肢體接觸。（翻攝自YT）

多米多羅隨即強力反駁，澄清該企劃是女方主動提出，同住期間都是分房睡，絕對沒有越界。他更無奈指出，李雨禧當時生活習慣很糟，借住他家時「洗澡洗到浴室警報器一直逼逼叫」、還不把水擦乾，事後女方想多住幾晚他也直接拒絕。這段「浴室逼逼叫」的反擊情節在當時意外歪樓，成為轟動一時的網路熱梗。

這場風波隨後進入司法攻防，新北地院板橋民事簡易庭於2024年12月11日一審宣判，因先前檢方不起訴李雨禧時曾認定性騷擾成立，原審判決多米多羅須賠償李雨禧新台幣10萬元。多米多羅極度不服提出上訴，更拋出極具個人風格的諷刺金句：「如果今天她指控我是狂派變形金剛，檢方是不是也會同意？」

一審判決出爐後，多米多羅不服上訴。（翻攝自YT）一審判決出爐後，多米多羅不服上訴。（翻攝自YT）

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直到歷經近一年的審理，新北地方法院二審於2025年10月15日判決正式出爐。法官在重新審酌雙方的對話紀錄與相關證據後，認定多米多羅當年的言行根本不構成性騷擾，當庭宣判原審廢棄，不僅李雨禧一審的訴訟與假執行聲請均遭駁回，一、二審訴訟費用更全數由李雨禧負擔，多米多羅成功終局逆轉。

風波過後，「浴室逼逼叫」反而內化成多米多羅影片裡百玩不膩的自嘲密碼，經常在節目中調侃來賓。如今他因黃山料事件再度登頂話題王，過往事件再度被熱烈瘋傳。

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