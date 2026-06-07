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娛樂 歐美

CP查理健康亮紅燈 緊急取消演唱會 親吐：我沒有聲音了

「創作新天王」CP查理吐露身體不適，暫時取消演唱會。（路透）「創作新天王」CP查理吐露身體不適，暫時取消演唱會。（路透）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕唱紅電影《玩命關頭7》70億夯曲《See You Again》的美國歌手「CP查理」驚傳健康亮紅燈。目前正在美國進行巡迴演出的他，昨（6）透過社群發布聲明，宣布身體不適，將取消原訂於佛羅里達州奧蘭多舉行的演唱會，消息震驚歌迷，更希望他早日康復。

「創作新天王」CP查理，在社群上以黑底白字發出聲明，指出自己對取消演唱會感到非常難過：「我很痛苦，但不得不取消今晚的演出」。他指自己生病多日，直到醫療團隊明確要求他立刻休息，否則就必須面對取消更多場演唱會的風險。

CP查理說站上舞台演唱對他而言意義重大，因此他不願意以「不完整的狀態完成演出」。（法新社）CP查理說站上舞台演唱對他而言意義重大，因此他不願意以「不完整的狀態完成演出」。（法新社）

CP查理說站上舞台演唱對他而言意義重大，因此他不願意以「不完整的狀態完成演出」，他也表示取消演唱會讓他心碎，但目前的身體狀況已經不容許他繼續表演，他透露自己沒有聲音，無法帶給大家「應得的演出」語氣充滿無奈與歉意。

他強調取消演出絕非輕易做出的決定，希望待身體恢復健康後，能盡快重新與大家見面。從內容判斷，主要問題似乎與嗓音及身體狀態有關，因此必須優先休養。亞洲歌迷對CP查理的健康狀況同樣關心，他原計畫10月18日在台灣桃園陽光劇場舉辦專場演唱會，是否受到影響，仍有待官方宣布。

CP查理表示表示取消演唱會讓他心碎。（翻攝自IG）CP查理表示表示取消演唱會讓他心碎。（翻攝自IG）

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