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娛樂 日韓

台日混血偶像中間淳太出書挺台灣 感性告白：也是我的根源

星達拓團體「WEST.」成員中間淳台是台日混血兒。（翻攝自IG）星達拓團體「WEST.」成員中間淳台是台日混血兒。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕星達拓（原傑尼斯事務所）團體「WEST.」成員中間淳太是台日混血兒，也是台北市觀光大使。今（7）日他在東京出席新書《中間淳太的台灣滿福指南》上市紀念記者會，他透露自己很開心完成12年前出道時許下的心願。

38歲的中間淳太出道時，曾許下願望，希望成為日本與台灣之間的橋樑，7月他將來台舉行個人粉絲見面會。中間淳太興奮發文表示：「《中間淳太的台灣滿福指南》的Talk show，很高興在大阪和東京都已圓滿地舉行了！」他感謝支持他的人，也希望自己寫的書能成為日本遊客來台最寶貴的旅伴。

中間淳太是台北市觀光大使。（翻攝自IG）中間淳太是台北市觀光大使。（翻攝自IG）

中間淳太從小學4年級起在台北生活了6年，新書收錄超過230個他自己實際走訪過的推薦店家與景點。中間淳太開心說「台灣也是我的根源」並回憶自己終於完成出道以來的願望。

談到「台灣魅力」中間淳太認為是人情味，他說許多民眾遇見日本遊客，都會試著用日文溝通，逛夜市或市場，老闆也會熱情招呼。除此之外，中間淳太強調：「和過去相比，現在出現了許多台灣製造、令台灣人自豪的在地品牌。」

中間淳太從小學4年級起在台北生活了6年。（資料照，記者陳逸寬攝）中間淳太從小學4年級起在台北生活了6年。（資料照，記者陳逸寬攝）

中間淳太指出，以前許多人都覺得日本製的產品很棒，不過現在也有很多代表台灣的品牌，展現出日本、台灣兩地都有強勁商品實力，企業存在感也非常強烈。書名之所以取為《滿福》，主要希望大家在台灣旅行時都能收穫滿滿幸福，書中除了介紹最棒旅程、還有美食分享，最值得一看的是｢淳太專欄」分享他在台灣生活時的點滴。

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