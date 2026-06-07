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娛樂 日韓

財閥集體變工讀生 黃仁勳拉財經大老下海發香蕉牛奶

黃仁勳（右）參加綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》大跳「KPOP獵魔女團」主題曲《GOLDEN》。（翻攝自YouTube）黃仁勳（右）參加綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》大跳「KPOP獵魔女團」主題曲《GOLDEN》。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕「兆元男」輝達（Nvidia）執行長黃仁勳近期訪南韓，形成話題不斷。他登上綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》大跳「KPOP獵魔女團」主題曲《GOLDEN》。另外，黃仁勳還在首爾紅大商圈與南韓財經大咖同桌吃烤肉，連韓國財閥都忙著發香蕉牛奶，儼然粉絲互動會。

黃仁勳和南韓財經大咖崔泰源、具光謨、李海珍等人同桌吃烤肉，用餐結束後，大批民眾在烤肉店外等著見證「大場面」。吃完飯的黃仁勳，直接走出店外，更分送香蕉牛奶給在外等待的民眾與媒體。

SK集團會長崔泰源（右）在分送食物時，表情似乎有些拘謹與不自在。（翻攝自News1 YT）SK集團會長崔泰源（右）在分送食物時，表情似乎有些拘謹與不自在。（翻攝自News1 YT）

自己發還不夠，黃仁勳還請南韓商界大老們一起參與「突發行動」，紛紛下場發送香蕉牛奶，許多網友看到這畫面都忍不住笑了。SK集團會長崔泰源分送香蕉牛奶時動作生疏，表情與非常拘謹，反觀黃仁勳悠然自得，邊走邊發送，「畫風完全不同」，網友更笑說：「財閥也被迫營業」。

輝達創辦人黃仁勳在亞洲掀起一股旋風。（資料照，記者張嘉明攝）輝達創辦人黃仁勳在亞洲掀起一股旋風。（資料照，記者張嘉明攝）

當天。63歲的黃仁勳與60歲的崔泰源、49歲的具光謨、以及60歲的李海珍同桌用餐，負責烤肉和桌邊物的是年紀最小的具光謨，身價百億的企業會長秒變「烤肉小弟」，網友大笑：「尷尬但有趣」。

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