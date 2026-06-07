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娛樂 最新消息

戀愛運不好怎麼辦？《天機試煉場》大師親授先做一事

〔記者鍾志均／台北報導〕韓綜《天機試煉場》爆紅命理師盧瑟妃、Meta命理俊今（7）首度合體來台舉辦《Decode Your Fate 解讀你的天機》粉絲見面會，吸引大批忠實觀眾到場朝聖，其中關於戀愛的真實建議，讓現場粉絲頻頻點頭。

Meta命理俊（右）、盧瑟妃來台參加粉絲見面會。（八大電視提供）Meta命理俊（右）、盧瑟妃來台參加粉絲見面會。（八大電視提供）

談到感情問題時，Meta命理俊表示：「其實大家應該多談戀愛。」他認為不少人在感情裡受傷，往往不是因為運氣差，而是因為經驗不足。「戀愛經驗比較少的人，反而更容易做出錯誤選擇。」

對於仍在等待愛情降臨的人，Meta命理俊也送上暖心鼓勵。他認為運勢本來就是循環的，沒有必要因為一時的不順遂而灰心，「時機到了，屬於你的緣分自然會出現。」

盧瑟妃則分享過往的感情經歷。曾公開坦承遇過渣男的她，如今回頭看待那段感情，竟露出豁達笑容表示：「老實說，現在反而覺得遇見那個人，也是一種福氣。」她坦言，正因為經歷過痛苦，才讓自己真正意識到問題所在，也因此改變人生方向。「如果沒有遇到那樣的人，也許我到現在還在不健康的關係裡。」她更提醒現場粉絲，一段好的感情不一定永遠甜蜜，但一定要能讓自己有所成長與收穫，「只有這樣的戀愛，才能真正提升你的氣運。」

除了感情話題掀起熱烈討論，兩位老師也在現場大方解析「財富面相」。從眉毛、眼睛、鼻子到嘴唇，各種面相特徵都成為討論焦點。兩人以深入淺出的方式分享哪些特徵容易累積財富、哪些個性容易錯失機會，讓現場粉絲聽得相當投入，不少人甚至一邊照鏡子一邊對照筆記。

Meta命理俊（左）、盧瑟妃品嘗麵線。（八大電視提供）Meta命理俊（左）、盧瑟妃品嘗麵線。（八大電視提供）

此外，主辦單位八大電視特別準備蚵仔麵線、小籠包以及端午節應景粽子招待兩位老師，首次品嘗台灣經典美食的他們也大讚好吃，對台灣美食留下深刻印象。

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