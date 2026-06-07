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娛樂 電視

胡瓜錄影驚見96歲超高齡鐵粉 親走下場當肉墊甘願被K

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視綜藝《綜藝大集合》日前移師台南永康「開天宮」，適逢廟宇主祀的神農大帝即將聖誕，主持人胡瓜特別設計全新遊戲「飛天黃金米」向神農大帝致敬。

胡瓜與96歲粉絲阿嬤挑戰遊戲被黃金米K臉。（民視提供）胡瓜與96歲粉絲阿嬤挑戰遊戲被黃金米K臉。（民視提供）

為了鼓勵現場的媽媽們多運動，胡瓜這次祭出「大放送」好康，只要在遊戲中成功用竹籃接到一株飛出的黃金米，就能直接抱走500元現金。在主持群賴慧如、黃新皓與宜芳的全力協助下，地方媽媽們個個收穫滿滿，現場笑聲不斷。

胡瓜驚見場邊96歲鐵粉親自陪玩。（民視提供）胡瓜驚見場邊96歲鐵粉親自陪玩。（民視提供）

不過最讓人動容的是胡瓜在頒獎時眼尖發現台下竟有一位高齡96歲的忠實粉絲阿嬤。為了回饋鐵粉的支持，胡瓜二話不說、親自走下場陪阿嬤挑戰。過程中，胡瓜即使不慎被飛來的黃金米直接「K臉」，他依舊面帶笑容、拚盡全力就是要幫阿嬤爭取福利，最終成功抱回6000元大紅包。

胡瓜暖心陪96歲阿嬤挑戰拿獎金。（民視提供）胡瓜暖心陪96歲阿嬤挑戰拿獎金。（民視提供）

當天錄影更是臥虎藏龍。現場邀請到榮獲世界華人文化薪傳獎、現年68歲的宋江陣教練。教練雖然年過六旬，但身手極其矯健，一登場就大秀驚人的「劈腿功力」，並展示多項傳統宋江陣武藝，看得全場驚呼連連。胡瓜除了順勢向觀眾科普宋江陣的歷史由來，一時手癢也忍不住親自拿起兵器下場體驗。怎料才揮舞了幾下，瓜哥就當場氣喘吁吁，逗趣模樣讓大家笑翻，也讓他忍不住自嘲：「專業的事情還是交給專業的來！」

節目後半段則由籃籃迎來高潮，她特別邀請到一位國際肚皮舞大賽雙銀賞得主親臨現場，精湛舞技與律動感驚豔全場。不料胡瓜隨後聲稱自己也認識一位名叫「Alex Dong」的國際舞王，要來一場正面對決。

這位「Alex Dong」一登場便火力全開，不僅能用肚皮吹哨子，還連續挑戰「白泡泡幼綿綿」、「人心不足蛇吞象」等經典遊戲，爆笑的肚皮流演出讓大家分不清誰才是專業。最後在考驗默契與肚皮震動的遊戲「ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ三層肉」中，「Alex Dong」與籃籃搭檔，僅以23秒，一秒之差惜敗給肚皮舞冠軍。就在比賽結束時，「Alex Dong」終於揭開神秘面紗，原來他竟是好久不見的董至成，看到董哥為了節目不計形象、全程敬業惡搞的演出，全場笑到停不下來。

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