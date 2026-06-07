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娛樂 最新消息

黃山料回應了！多米多羅狠酸「只能給0分」 寫作5年遭罵爆首發聲

多米多羅（左）讀完黃山料（右）6本作品後拍片評論。（組合照，翻攝自YouTube、IG）多米多羅（左）讀完黃山料（右）6本作品後拍片評論。（組合照，翻攝自YouTube、IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅拍片重砲批評，不僅被轟讀完6本作品後「只能給0分」，更狠酸其作品像是「被湯婆婆摸過」。事隔1天，黃山料今（7日）首度發聲回應，坦言已看到各界對作品的看法，並親吐寫作5年的心聲。

相關新聞：（影）讀完黃山料6本書後傻眼！多米多羅毒舌開嗆「你的書被湯婆婆摸過嗎」

多米多羅5日上架新影片評論黃山料作品，認為其書籍存在大量留白、劇情公式化及人物刻畫單薄等問題，甚至以「我明明看了6本，體感只有2本」、「看不懂在寫三小」、「書被湯婆婆摸過嗎？」等言論開轟，引發網友熱烈討論。影片曝光後迅速發酵，也讓黃山料再度成為話題人物。

黃山料今首度發聲回應，坦言已看到各界對作品的看法，並親吐寫作5年的心聲。（翻攝自臉書）黃山料今首度發聲回應，坦言已看到各界對作品的看法，並親吐寫作5年的心聲。（翻攝自臉書）

面對外界評價，黃山料今（7日）公開發聲，表示最近看到許多人分享對自己作品的看法，「謝謝大家的關心，我都收到了。」他強調能理解每位讀者喜歡的作品不同，期待的閱讀體驗也不同，因此想藉機分享自己的想法。

黃山料提到，今年是全職寫作的第5年，這些年來自己一直努力的方向，是讓原本不閱讀的人願意翻開一本書、走進書店，未來也會持續朝這個目標前進。他也坦言自己還有許多可以進步的地方，未來將持續學習與成長，最後向外界致謝，「謝謝各界給我的建議，也再次謝謝所有讀者一路以來的支持。」

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