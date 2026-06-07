王奕翔、崔立于台灣雙帥合體爆紅 字幕再激怒粉絲

&TEAM台灣成員「NICOLAS」王奕翔在MnetPlus節目與同樣來自台灣的崔立于組成夥伴。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本男團「&TEAM」台灣囝仔「NICHOLAS」王奕翔與南韓團體「FLARE U」崔立于終於合體，兩人共同拍攝MnetPlus《KCON DATE》，讓許多粉絲樂開花。台灣雙帥在節目中互動有趣，兩人以流利韓語溝通，錄到一半兩人拉近距離，王奕翔突然用中文問：「如果你現在能回台灣，第一個想吃的菜是什麼？」

南韓團體「FLARE U」台灣成員崔立于。（翻攝自X）

突如其來的母語，讓兩人關係更近。不過，字幕卻又遭炎上，因為字幕以「台北」代替「台灣」，粉絲紛紛留言希望製作單位更正。崔立于今年5月以雙人組FLARE U出道，第一次參加KCON JAPAN的他與2度參加KCON的王奕翔成為同伴。

請繼續往下閱讀...

王奕翔（左）與崔立于兩人在節目中組成同伴，很有CP感。（翻攝自MnetPlus）

崔立于知道王奕翔平常不喝咖啡，暖心替他準備了王奕翔喜歡的草莓牛奶，泛出一股濃濃CP感。王奕翔對這位新朋友也非常友善，他主動詢問崔立于的年紀，得知自己年長2歲之後，非常大方說：可以叫我NICHOLAS或NICO。有點羞澀的崔立于仍然恭敬的喊他哥、大哥，讓王奕翔覺得他很可愛。

兩人前往餐廳的路上，王奕翔問起崔立于為什麼興起到韓國當練習生的念頭？崔立于打開話匣子說，父母原本反對他當藝人，這時王奕翔忍不住說：「這種長相，怎麼可以不當藝人！」被稱讚的崔立于害羞揮手否認，更增添了一份鄰家弟弟的感覺。

崔立于（左）與王奕翔感情越來越好還一起玩「太鼓達人」。（翻攝自MnetPlus）

王奕翔和崔立于都是經由選秀節目走上星途，可以聊的共通話題很多。兩人到火鍋店用餐的時候，王奕翔聽到崔立于不挑食，露出驚訝的表情問：「蔬菜也是嗎？」還說起自己討厭蔬菜，下一秒忍不住說出：「高麗菜같은 거라면 괜찮은데（如果是高麗菜就沒問題）」；崔立于也反問：「高麗菜만 괜찮아요？（只有高麗菜可以嗎？）忍不住讓人笑出來。

吃火鍋當然少不了醬料，崔立于說自己是不喜歡蘸醬類型，王奕翔則事前找好許多祕方。兩人在醬料區以中文說出蒜泥、蔥花等配料，之後兩人找不到「小米辣」，王奕翔忍不住順口說出：「蠔油있겠지？（會有蠔油吧？）」，兩人又開始用中文對話說：「我們先加白芝麻」，但王奕翔找到的祕方感覺不如預期，崔立于嘗了一口忍不住苦笑，王奕翔逞強說「味道不差」，卻再也沒蘸醬料。

繼羅PD之後，又有節目組在字幕上吃台灣豆腐。（翻攝自MnetPlus）

兩人吃得開心，也敞開心胸聊天，王奕翔拿起配料溫柔問崔立于貼心問：「你想放哪一個？」又問「如果你現在能回台灣，回去之後第一個想吃的菜是什麼？」，崔立于笑「統一肉燥麵，可是要加蛋的那種」。

MnetPlus配字幕時，將「台灣」魔改成「台北」；「統一肉燥麵」也變成「紅油湯麵」，讓台灣粉絲氣憤不已。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法