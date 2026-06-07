息影22年華麗轉身！59歲王祖賢爆喜訊轉戰「美國矽谷」

〔記者傅茗渝／台北報導〕59歲「永遠的小倩」王祖賢自2004年息影後定居加拿大溫哥華，一舉一動仍是外界關注焦點。近年淡出大銀幕的她，悄悄將事業版圖拓展至養生產業，不僅在溫哥華開設艾灸館，近期更進軍美國矽谷升格當創辦人。日前她接受節目訪問，談及選擇淡出演藝圈，以及如今跨界創業的真正原因。

王祖賢息影22年，直呼創業當創辦人都是緣分。（翻攝自YouTube）

從昔日紅遍全亞洲的電影巨星，到如今投入健康養生領域，面對身份的巨大轉變，王祖賢在受訪時坦言，最大的主因就是「緣分」。她感性表示，因緣對她而言至關重要：「因為我們沒有緣分的話，就沒有辦法聚在一起。所以我們要珍惜每一個當下的緣分」。

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談起創立療癒空間的契機，她笑稱也是緣分，透露第一次接觸該領域時便深受啟發。王祖賢認為，人在擁有肉身與形體的同時，精神層面的結合也缺一不可，她豁達地以生死作為比喻，直言當一個人失去生命時，肉體雖然仍然存在，但「若靈魂已離開，便會失去原有的意義」。她進一步指出，即使人還活著，「若忽略內在精神層面，也可能感到空虛、迷失」，因此現代人更應該重視身心平衡。

王祖賢以生死開示開導迷惘，表示忽略內在會空虛迷失。（翻攝自YouTube）

王祖賢表示健康狀態會直接影響一個人對事情的判斷能力，平時應細心感受身體真正需要的是什麼。她透露當初在加拿大開設艾灸館是自己第一次投入相關事業，如今拓展到矽谷，團隊已經累積了更多經驗與臨床案例，由衷希望未來能幫助更多人透過日常保健維持健康。

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