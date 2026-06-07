混血男星心跳飆破200險噴水！缺氧驚險畫面流出

〔記者張釔泠／台北報導〕為迎接10月登場的「2026斯巴達障礙跑競賽新北場：三色周末」，主辦單位日前攜手World Gym舉辦選手訓練營，邀請《大嘻哈時代》歌手、身兼健身教練的比杰，以及瑞典混血小帥哥Dylan搶先體驗魔鬼訓練。原本以為只是來運動流流汗，沒想到課程一開始就火力全開，讓兩人直呼：「真的不是開玩笑！」

比杰、Dylan體驗訓練營。（寬寬整合提供）

首次參加斯巴達訓練營的比杰透露，一直對這項賽事充滿好奇，但實際下場體驗後才發現，和自己熟悉的健美訓練完全是兩個世界。「健美比較著重肌肉和體態，但斯巴達真的超吃心肺。」

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不過越操越上癮的比杰，訓練結束後反而被激起鬥志，當場宣布今年一定要報名參賽，目標先鎖定5公里組別。被問到賽前打算如何備戰時，他秒答：「跑步！」接著又補上一句：「還有曬太陽。」提前為戶外賽事做好抗曝曬準備。

比杰被操到秒報名。（寬寬整合提供）

比杰也大方公開維持精實體態的秘訣。他透露平時幾乎天天自己下廚，三餐以原型食物為主，白飯、肉類、蔬菜缺一不可，每日熱量控制在約2000大卡左右。不過他也強調自己並非苦行僧路線，「想吃麥當勞就吃，珍珠奶茶也可以喝，重點是隔天回歸正常飲食。」認為能夠長期執行的健康習慣，才是真正有效的方法。

另一位17歲挑戰者Dylan其實已經擁有兩次斯巴達參賽經驗。然而即使是「有經驗的老鳥」，這次訓練營依舊讓他吃足苦頭。

Dylan透露自己前一晚凌晨兩點才睡，當天又沒吃早餐，結果訓練做到一半直接缺氧，腦袋昏到不行，「剛剛差點就在旁邊表演龍吐水。」尤其在雙人負重跑關卡時，當他看到搭檔比杰毫不猶豫衝去扛起14公斤啞鈴，當場忍不住傻眼笑說：「不愧是學長！」

Dylan心率最高破200險昏倒。（寬寬整合提供）

根據專業運動手錶紀錄，Dylan當天平均心率高達160，累積消耗超過800大卡，最高心率甚至一度飆上200。教練分析，他整堂課幾乎都處於高強度無氧訓練區間，因此才會出現頭暈、缺氧等狀況，代表心肺耐力與肌耐力還有很大的進步空間。Dylan立刻開玩笑表示：「我覺得我可以跟公司申請報銷World Gym的費用。」希望接下來幾個月能好好補強體能。

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