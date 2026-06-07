「可愛天花板」金佳垠曝來台新目標 點名2美食收服家人

〔記者傅茗渝／台北報導〕被譽為「可愛天花板」韓籍啦啦隊女神金佳垠今（7日）現身Lalaport台隆手創館，擔任隨身風扇品牌的一日店長。一登場便熱跳充滿活力的風扇舞，甜美笑容配上超強親和力，將現場氣氛瞬間炒熱成小型粉絲見面會。

金佳垠。（樂天桃猿提供）

金佳垠首度挑戰一日店長，看見現場擠滿熱情朝聖的粉絲，既驚喜又感動，她告白：「今天很開心在這裡見到大家，看到這麼多人來，我有一點嚇到，但是大家對我都很親切，我很喜歡大家。」她更貼心喊話，希望大家不管是去室內、戶外或球場看球，都能帶著手持風扇，透露現在韓國很多男團、女團都愛用這種大風扇，粉絲來看她應援時也必須好好消暑。

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除了分享消暑秘訣，金佳垠也透露了未來在台灣生活的全新挑戰。她笑說自己近期燃起開車魂，熱切期盼有朝一日能一圓家庭旅遊的夢想，直言：「我想學開車，帶家人去兜風，來台灣旅行。」不僅如此，她更展現極高企圖心，預告想挑戰去台灣的其他縣市旅遊，準備「一邊拍VLOG記錄美食，一邊練習用中文和當地人聊天！」

當被問到如果未來帶家人第一次來台灣，會想帶他們去哪裡體驗時？的金佳垠毫不猶豫點名愛店，大推：「帶他們吃我最愛的台灣芒果冰和麻辣火鍋，體驗美食魅力。」

最後，聊到私底下的她如何定義自己的「舒適圈」與最幸福狀態？金佳垠展現真性情，露出招牌甜笑形容：「最幸福就是跳完舞回家，洗個熱水澡、開著冷氣，一邊吹著風扇、一邊看影片，這就是我的舒適圈！」

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