55歲三級片豔星罹厭食症 再曝被逼到快發瘋

今年3月，鄭艷麗剛經歷喪母之痛，4月又再度入院。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕55歲香港息影女星鄭艷麗近年飽受厭食症困擾，健康狀況一直令人擔憂，近日突在臉書大吐苦水，稱自己正被香港房屋署「逼到發瘋」，更絕望表示：「假如我真的死了一定被逼死。」字裡行間透露無助與痛苦。

從鄭艷麗臉書截圖可見，她的發文似乎充滿絕望情緒：「真是好辛苦呀！就房屋署逼到我發瘋啊！有沒有地方可以求助。」發文一出，大批粉絲和網友立即湧入留言區表達關心，除了為她打氣，也希望她能提供更多資訊以便協助，並祝願她能平安度過難關。

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擁有越南及法國血統的鄭艷麗，1988年參加《銀河接力大賽》奪冠後入行，憑藉精緻混血外貌備受力捧，90年代轉戰影壇，曾接拍三級片《慈禧秘密生活》、《滅門慘案II借種》等作品讓她迅速爆紅，息影後生活回歸平淡，曾被媒體拍到在連鎖速食店打工及擔任清潔工。

然而，鄭艷麗近年健康狀況急轉直下，2020年自爆罹患厭食症，體重一度跌至僅剩45公斤，更曾被送至加護病房（ICU），情況危急。

港媒報導，鄭艷麗受病情影響頻繁進出醫院，導致工作極不穩定，甚至曾因病假問題遭公司無理解僱，需向香港勞工處求助。今年3月，鄭艷麗剛經歷喪母之痛，4月又再度入院，並在社交平台上傳手背插有3支針管照片，身心承受巨大壓力。如今再遇上房屋問題，情況令人擔心。

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