周華健要叫她師姐！黃韻玲驚曝滾石秘辛「17歲教胡因夢彈琴」

黃韻玲滾石實習生逆襲，周華健竟是她的洗茶杯接班人。（三立提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕三立都會台實境訪談節目《坐吧！聊聊》本週迎來重磅來賓，由小禎（胡盈禎）、黃嘉千與黃鐙輝聯手主持的節目中，邀請到有「音樂精靈」之稱的資深音樂人黃韻玲。她不僅在節目中自曝學生時代曾是「標準迷妹」，為了見偶像甚至蹲點守候，更爆料年輕時被資深藝人陽帆虧長相的逗趣往事，一句話讓她記了幾十年。

出身音樂世家的黃韻玲，從小就展現對音樂的極高熱情，但學生時代的她更是一個標準的追星族。黃韻玲透露，自己當年的超級偶像就是鳳飛飛與劉文正。因為就讀敦化國小，她放學後經常跑到台視門口守候，只因心裡一直相信「總有一天會遇到劉文正」。

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黃韻玲節目分享自身經歷。（三立提供）

更瘋狂的是，當她得知鳳飛飛的住家位置後，隔天立刻跑去樓梯口苦等，沒想到偶像沒等到，反倒等來了鳳媽媽。黃韻玲笑說，當時當場被鳳媽媽唸了一句「快回家寫功課！」，這段難忘的逗趣往事讓全場主持群笑翻。黃韻玲回憶，當時自己的書包裡總是塞滿一張張手寫簡譜，有些甚至已經填上歌詞，最大的夢想就是有朝一日能把自己寫的歌交給偶像鳳飛飛演唱。回頭看當年的瘋狂，她感性表示，正是那份單純的熱情，成為支撐她一路追逐音樂夢想的重要力量。

黃韻玲也在節目中加碼爆料年輕時上節目的一段化妝間趣事。她透露自己當年並不擅長化妝，有一次錄影正在畫眼線時，突然有人在旁邊對著她直白評論：「妳實在可惜啦，眼睛下垂，眼線要往上畫啦！」這句容貌點評讓黃韻玲印象深刻，記了幾十年，如今終於在節目中首度揭曉神秘人的身份，原來正是資深藝人陽帆。

黃韻玲自爆曾教胡因夢彈琴。（三立提供）

此外，黃韻玲17歲時因李宗盛邀請演唱電影《小畢的故事》主題曲嶄露頭角，隨後更接到羅大佑的電話展開音樂啟蒙，甚至意外被指派去教女神胡因夢彈鋼琴。最令人驚奇的是，黃韻玲透露自己剛加入滾石唱片時只是個實習生，每天負責換水、洗茶杯、寄唱片。直到有一天老闆通知她準備發片當歌手，職缺才由另一位新人接手，而那個人竟然就是後來的天王周華健！黃韻玲更透露，周華健的首張專輯《心的方向》整張專輯都是由她擔任編曲，意外勾起現場滿滿的樂壇黃金年代回憶。

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