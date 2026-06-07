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拍謎片？AV女優自爆「跟大學兒子一起泡湯」 網嚇壞：真的假的

日本知名AV女優友田彩也香發文透露與大學兒子一起去溫泉旅行，嚇壞不少網友。（翻攝自IG）日本知名AV女優友田彩也香發文透露與大學兒子一起去溫泉旅行，嚇壞不少網友。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本知名AV女優友田彩也香最近發文透露，要跟大學的兒子一起泡湯，嚇壞不少網友，質疑這樣是否恰當？對此，友田彩也香也緊急做出回應。

友田彩也香在5月15日發文投下震撼彈，宣布兒子已經要上大學了，還和兒子一起來溫泉旅行，短短的兩句話引發網友熱議。網友紛紛表示，「有這麼漂亮的媽媽真好」、「ㄟ？從來沒聽過妳有小孩了？說明一下吧」、「哇親子關係真好，成年了還能夠一起旅行」、「好羨慕妳兒子喔」、「孩子都這麼大了嗎？」、「真的假的啦」。

沒想到這篇文竟然越飄越遠，總查看數竟然突破136萬次，嚇得友田彩也香在6月4日以英文、中文澄清，「這是從成人影片裡截取的，不是真的。現實中的我沒有孩子。我從未結婚，目前也沒有男朋友。請不要誤會。」

其實當初在發文隔天，也就是5月16日，友田彩也香就已經用日文發文透露，只是要拍攝母子相關的AV題材，而自己現在37歲、單身、沒有小孩。可能友田彩也香自己也沒料到，會引發這麼大的誤會。

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