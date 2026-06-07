自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

58歲許志安被瘋傳暴瘦 否認過瘦對這一物很敏感

58歲許志安被瘋傳暴瘦 否認過瘦對這一物很敏感許志安昨出席活動親解「暴瘦」傳聞。（香港星島日報）


〔記者林南谷／綜合報導〕58歲港星許志安近期一張暴瘦照片被瘋傳，大批網友粉絲驚呼根本認不出來，對此，他也做出回應。

港星許志安、譚俊彥、陳展鵬、姚焯菲等人，昨（6）晚齊聚為慈善節目《萬眾同心公益金》傾力演出，場面星光熠熠，許志安打頭陣演出，一連獻唱《一步一生》、《二人行一日後》及《信天翁》多首經典歌曲。

對於外界指他身形暴瘦疑似健康亮紅燈，許志安昨晚受訪親自解開暴瘦之謎，透露自己一直有保持做運動和控制飲食，不覺得過瘦：「可能之前宣傳新歌壓力比較大....既然有人覺得我瘦了，上個月BIG FOUR在大馬開唱，還好我有放心去吃，現在已經吃肥了不少！」但說在家中會盡量吃清淡。

他日前暴瘦近照被瘋傳。（翻攝微博）他日前暴瘦近照被瘋傳。（翻攝微博）

被問到是否跟隨太太鄭秀文的健康餐單？許志安說：「不是，和朋友外出吃飯也都吃，只是我對味精敏感，在外吃飯容易臉腫和頸痛，所以在家時會吃得清淡。」

許志安日前曝光一張身穿白色背心搭配淺灰色西裝外套，除了身形消瘦，法令紋也相當明顯，讓人看了憂心表示「怎麼老這麼多」、「瘦到完全變一個人」、「有種突然老了30歲的感覺」，擔憂他的健康狀況。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中