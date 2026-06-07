58歲許志安被瘋傳暴瘦 否認過瘦對這一物很敏感

許志安昨出席活動親解「暴瘦」傳聞。（香港星島日報）







〔記者林南谷／綜合報導〕58歲港星許志安近期一張暴瘦照片被瘋傳，大批網友粉絲驚呼根本認不出來，對此，他也做出回應。

港星許志安、譚俊彥、陳展鵬、姚焯菲等人，昨（6）晚齊聚為慈善節目《萬眾同心公益金》傾力演出，場面星光熠熠，許志安打頭陣演出，一連獻唱《一步一生》、《二人行一日後》及《信天翁》多首經典歌曲。

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對於外界指他身形暴瘦疑似健康亮紅燈，許志安昨晚受訪親自解開暴瘦之謎，透露自己一直有保持做運動和控制飲食，不覺得過瘦：「可能之前宣傳新歌壓力比較大....既然有人覺得我瘦了，上個月BIG FOUR在大馬開唱，還好我有放心去吃，現在已經吃肥了不少！」但說在家中會盡量吃清淡。

他日前暴瘦近照被瘋傳。（翻攝微博）

被問到是否跟隨太太鄭秀文的健康餐單？許志安說：「不是，和朋友外出吃飯也都吃，只是我對味精敏感，在外吃飯容易臉腫和頸痛，所以在家時會吃得清淡。」

許志安日前曝光一張身穿白色背心搭配淺灰色西裝外套，除了身形消瘦，法令紋也相當明顯，讓人看了憂心表示「怎麼老這麼多」、「瘦到完全變一個人」、「有種突然老了30歲的感覺」，擔憂他的健康狀況。

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