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娛樂 最新消息

從劉喬安看太陽花學運 陳沂：真是一面照妖鏡

新北地方法院法官開庭訊問，認定劉喬安有勾串逃亡之虞，昨晨裁准羈押禁見。（資料照）新北地方法院法官開庭訊問，認定劉喬安有勾串逃亡之虞，昨晨裁准羈押禁見。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「太陽花女神」劉喬安（本名劉依函），涉及侵占與多起毒品案件，7年前潛逃美國，身背各地檢署5條通緝，4日被遣返回台，5日移送新北地檢署，她涉及自美國運輸價值數百萬元的一級毒品古柯鹼來台案，新北檢方昨晚向法院聲押禁見；新北地方法院法官開庭訊問後，認定她有勾串逃亡之虞，昨晨裁准羈押禁見。

對此，網紅陳沂發文評論此事，表示多年前就一直說這個人有問題，還為此被很多太陽花學運支持者出征，「她太陽花學運爆紅後，強調自己是非自願性的公眾人物，但立刻讓記者去拍她給育幼院小孩餵飯，很刻意想打造公益愛心形象，後來被傳出她搞的慈善基金公益捐款金流不明，然後被週刊拍到她到飯店賣X影片，對話內容清清楚楚，她還硬拗是賣酒。」

陳沂說，劉喬安到法官面前還是繼續這樣拗，最後被判了偽證罪，「她當時哭哭啼啼賣慘，說自己只是個單親媽媽，社會為什麼要這樣苦苦相逼？把女兒推出來當擋箭牌，企圖模糊自己做爛事的焦點，甚至還傳出要『登出地球』新聞，情勒社會大眾，那時候我講她說謊還好意思賣慘，被一堆人罵說如果她怎樣我就是ㄕㄚ人兇手，人家只是個單親媽媽⋯⋯」

陳沂表示，後來就像大家看到的那樣，劉喬安的套路都是一樣，各種騙，被揭穿就開始說自己生病很可憐，自己被獵巫被誤會，說很後悔參加了太陽花學運，「其實現在回頭看太陽花學運，真是一面照妖鏡，經過時間反射出各式各樣人性的黑暗面；或許有些人初衷是要反黑箱，但其中夾雜著對少利益暗算，反正只要喊著民主的口號，就好像可以為所欲為了。」

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