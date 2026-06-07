自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李鐘碩義大利狂買禮物「刷到被鎖卡」 造型師看中鑽石項鍊 他默默回頭結帳

李鐘碩近期前往義大利工作。（翻攝IG）李鐘碩近期前往義大利工作。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕這種神仙老闆到底哪裡找！南韓一線男星李鐘碩近期遠赴義大利拍攝時尚海報，不過比起歐美街頭的帥氣帥照，他私底下「瘋狂寵員工」的暖心舉動反而掀起全網熱烈討論。他不僅默默記下工作人員的喜好，大手筆砸下新台幣 5.4 萬元買下精品鑽石項鍊送給造型師，更在當地開啟「瘋狂掃貨模式」大買嬰兒服送給親友，結果因為在海外刷卡金額太驚人，竟然被韓國銀行誤判是「信用卡被盜刷」而遭到緊急鎖卡，差點在結帳櫃檯尷尬翻車，逗趣內幕讓粉絲笑翻！

李鐘碩近期前往義大利工作。（翻攝IG）李鐘碩近期前往義大利工作。（翻攝IG）

據了解，李鐘碩在義大利佛羅倫斯結束拍攝工作後，利用空檔帶著隨行團隊在街頭散步。期間，同行的造型師在一家精品店看中了一條 18K 金鑽石項鍊，雖然非常喜歡，但因為價格昂貴最終決定放棄。沒想到，這幕畫面全被心思細膩的李鐘碩看在眼裡。

事後，李鐘碩趁著空檔獨自默默折返回該店面，二話不說直接掏出信用卡，買下這條價值 1380 歐元（約新台幣 5.4 萬元）的鑽石項鍊送給對方。造型師收到這份驚喜時感動得又驚又喜，直呼完全沒想到老闆會如此貼心。

不過，這段「霸總寵員工」的浪漫橋段背後卻有個搞笑插曲。由於李鐘碩一路上不只買精品，還瘋狂採購嬰兒服準備帶回國送給親友，短時間內的高額海外消費，瞬間觸動了信用卡的防詐騙警報。

李鐘碩近期前往義大利工作。（翻攝IG）李鐘碩近期前往義大利工作。（翻攝IG）

第一次刷卡結帳那條鑽石項鍊時，交易竟當場遭到銀行系統判定有盜刷風險而失敗。李鐘碩只好無奈地站在櫃檯，特地跨海聯繫韓國銀行確認是本人消費，才順利解除付款限制，讓他忍不住苦笑坦言：「買個禮物比想像中還要麻煩！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中