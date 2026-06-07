李鐘碩義大利狂買禮物「刷到被鎖卡」 造型師看中鑽石項鍊 他默默回頭結帳

李鐘碩近期前往義大利工作。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕這種神仙老闆到底哪裡找！南韓一線男星李鐘碩近期遠赴義大利拍攝時尚海報，不過比起歐美街頭的帥氣帥照，他私底下「瘋狂寵員工」的暖心舉動反而掀起全網熱烈討論。他不僅默默記下工作人員的喜好，大手筆砸下新台幣 5.4 萬元買下精品鑽石項鍊送給造型師，更在當地開啟「瘋狂掃貨模式」大買嬰兒服送給親友，結果因為在海外刷卡金額太驚人，竟然被韓國銀行誤判是「信用卡被盜刷」而遭到緊急鎖卡，差點在結帳櫃檯尷尬翻車，逗趣內幕讓粉絲笑翻！

李鐘碩近期前往義大利工作。（翻攝IG）

據了解，李鐘碩在義大利佛羅倫斯結束拍攝工作後，利用空檔帶著隨行團隊在街頭散步。期間，同行的造型師在一家精品店看中了一條 18K 金鑽石項鍊，雖然非常喜歡，但因為價格昂貴最終決定放棄。沒想到，這幕畫面全被心思細膩的李鐘碩看在眼裡。

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事後，李鐘碩趁著空檔獨自默默折返回該店面，二話不說直接掏出信用卡，買下這條價值 1380 歐元（約新台幣 5.4 萬元）的鑽石項鍊送給對方。造型師收到這份驚喜時感動得又驚又喜，直呼完全沒想到老闆會如此貼心。

不過，這段「霸總寵員工」的浪漫橋段背後卻有個搞笑插曲。由於李鐘碩一路上不只買精品，還瘋狂採購嬰兒服準備帶回國送給親友，短時間內的高額海外消費，瞬間觸動了信用卡的防詐騙警報。

李鐘碩近期前往義大利工作。（翻攝IG）

第一次刷卡結帳那條鑽石項鍊時，交易竟當場遭到銀行系統判定有盜刷風險而失敗。李鐘碩只好無奈地站在櫃檯，特地跨海聯繫韓國銀行確認是本人消費，才順利解除付款限制，讓他忍不住苦笑坦言：「買個禮物比想像中還要麻煩！」

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