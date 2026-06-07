限定女團「SML」再合體 丁寧感謝孫淑媚從南唱到北

鍾欣凌（左）、丁寧（中）昨晚擔任孫淑媚（中）的演唱會嘉賓。（華貴娛樂提供）

〔記者林南谷／台北報導〕台語歌后孫淑媚6日晚間在北流開唱，再次力邀丁寧與鍾欣凌合組限定女團「SML」，驚喜挑戰南韓夯團CORTIS的超人氣歌曲《GO》，3人在台上嗨唱歌詞「吳麗萍好像搭丟賽」，還重現MV中的跑步機橋段，掀起全場高潮。

演出時，孫淑媚黑色內衣若隱若現，丁寧更脫下外套，只剩黑色馬甲上陣，美胸呼之欲出，火辣指數破表，引爆全場高潮。

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演唱會結束後，丁寧難掩興奮之情在臉書發文說，「SML」再度合體，鍾欣凌笑稱全台灣最紅的3個人都進到北流了，「第一個是黃仁勳，第二個是孫淑媚，第三個是孫淑媚的醫生，啊，不對，是兩位（指孫淑媚的爸媽），真的很會生，才能生得這麼好。」

丁寧真心覺得年紀越大，越要廣結善緣，「因為孫淑媚，我們才有機會從南唱到北，也因為她，我們才有機會挑戰各種高難度的歌曲，這是我這一輩子也沒有想過的。謝謝我的朋友，讓我的人生過得這麼的有趣。」

孫淑媚近來因凍齡美貌掀起討論，丁寧與鍾欣凌昨晚也拿此事開玩笑，笑說兩人都已結婚生子，更襯托出孫淑媚的年輕模樣，「我們現在跟淑媚站在一起，好像她是我們生的。」趁著孫淑媚在台上變裝，兩人還忍不住在台上吐嘈老公。鍾欣凌透露，今天出門前老公還在看NBA總冠軍賽，「分數幾比幾他都記得，但你問他女兒幾年級，他還要想一下。」

丁寧隨後被眾人力拱脫掉上衣，她也大方脫下外套，只剩黑色馬甲，一對美胸呼之欲出。鍾欣凌爆料：「她為了演唱會有認真練身體，我為了演唱會剛剛有吃喉糖。」丁寧則笑說，為了今晚演出，已經一週不敢好好吃東西。沒想到下一秒，鍾欣凌也差點被孫淑媚脫掉外套，讓她嚇得狂喊：「不要脫啦！」隨即在舞台上拔腿狂奔，逗得全場笑聲不斷。

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