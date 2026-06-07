南韓選舉爆舞弊示威 網逼IU「送咖啡車」！ 粉絲氣炸：根本道德綁架

IU近日捲入政治風波。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓近日因地方選舉爆出「選票用紙不足」的嚴重舞弊疑雲，首爾蠶室等投開票所外連續兩天聚集了大批憤怒群眾，進行封鎖投票箱的激烈示威。令人始料未及的是，這場政治風暴竟一把燒向了演藝圈！大批示威支持者湧入國民天后「IU」李知恩的個人社群平台，強烈要求她比照過去模式、自掏腰包預付附近店家的咖啡與麵包來支援街頭。此舉不僅讓IU的留言區瞬間淪為兩派輿論交鋒的政治戰場，也讓她近年被部分激進網民貼上的「左IU」政治標籤再度引發熱議。

回溯這起風波的導火線，3日地方選舉當天，首爾部分投票所因配套不足導致選民無法順利投票，引發民眾自發性包圍蠶室投票所抗議。而在對峙僵持之際，IU的社群貼文下方突然出現排山倒海的洗版留言，包含「請送咖啡車到蠶室投票所支援」、「幫忙在附近的星巴克預先付款，讓捍衛民主的人有熱飲喝」等。

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網友之所以鎖定IU提出這種要求，是因為在去年南韓爆發大規模彈劾總統示威運動期間，IU為了體恤在寒冬中參與集會的粉絲與民眾，曾低調在集會現場附近的店家提前結清了麵包、熱湯飯與飲料的費用，暖心舉動在當時引發極大讚譽。沒想到昔日的體貼善舉，如今卻變成抗議群眾理所當然前來索取物資的道德枷鎖。

面對留言區鋪天蓋地的索討聲浪，大批IU的粉絲與理性網友隨即展開反擊。支持示威的網友宣稱「大家是為了大韓民國的民主而戰，名人理應響應」；而另一派網友則強烈抨擊這根本是情緒勒索，憤怒表示：「IU的錢難道是大風颳來的嗎？」、「以前送暖是她貼心，現在強迫給予叫作搶劫！」、「拜託右翼和左派都滾出IU的社群，不要把政治髒水潑向無辜的藝人！」。

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