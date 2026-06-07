75歲日本老牌廣播主持人生島博 重拾麥克風背後省思

本資深廣播主持人生島博。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本資深媒體人矢板明夫6日晚間在臉書發文，介紹日本資深廣播主持人生島博近日重新拿起麥克風。

這位75歲的廣播界王牌主持人，過去數10年來陪伴了無數的日本聽眾起床、上班、吃早餐，卻在2025年初，因對工作人員的不當言行、職場霸凌爭議等問題，被迫全面停工，矢板明夫說 :「一夕之間，生島博的節目沒了、收入沒了，連最熟悉的身分也消失了。」

請繼續往下閱讀...

一年多後復出，在新節目開場時，生島博用顫抖的聲音道歉，一個跌入谷底的人重新回到自己的舞台。矢板明夫說，停工初期，是生島博人生最黑暗的時候，坦言最初一個月幾乎什麼事都做不了，「晚上睡不著，只能靠安眠藥入睡。白天醒來，又不知道自己該做什麼。」

過去每天被行程追著跑，生島博如今突然失去工作，時間變成了最折磨人的東西，」他甚至因為害怕別人的眼光，不敢去原本固定健身的地方，最後只能在夜裡、路上幾乎沒有行人的時候，才和太太出門默默散步」，矢板明夫說。

收入歸零後，生島博第一次真正靠年金生活，「到超市買東西時，開始比較5塊、10塊的價差，過去從沒做過家事的他，75歲當起見習生，跟著太太學洗衣服、晾襪子、擦碗盤。」矢板明夫說，真正幫他撐過去的，是那些在低谷時沒有離開的人，「家人什麼都沒說，只是陪伴著；孫子出生，讓他第一次強烈感受到：我要當一個不讓孫子丟臉的爺爺。」

許多老朋友也伸出溫暖的手，有的人打電話、有的人送花，讓生島博最感動的是，有主持人、藝人朋友在節目裡故意提起他的名字、拿他開玩笑，「因為對一個從廣播上消失的人來說，最可怕的不是被批評，而是被遺忘」，矢板明夫說。

矢板明夫說，這件事真正值得思考的是：「犯錯的人，在付出代價後，還有沒有重新開始的機會？職場霸凌不能被輕忽，受害者的傷痛也不能被淡化，但如果社會只剩下一發出局，最後留下的，可能只有恐懼與沉默；成熟的社會，不是沒有犯錯的人，而是有讓人改正錯誤、重新建立信任的機制。」

生島博的復出，矢板明夫認為不代表過去被原諒，而是提醒大家：「懲罰很重要，但重建也同樣重要。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法