媽，我上電視了！主播專訪賴清德總統完成人生里程碑

劉祝華 （右）日前專訪賴清德總統。（翻攝自劉祝華臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕「媽，我上電視了」，非凡新聞台主播劉祝華開心說：「而且這一次，是和賴清德總統一起。」

劉祝華5日完成了媒體人生中一個非常特別的里程碑，和台視主播林益如攜手專訪中華民國總統賴清德，能夠訪問總統，她表示無關政黨，也非關藍綠，「總統是一個國家的最高元首，肩負著國家發展與人民期待，身為媒體人，能夠有機會專訪總統，不只是一次工作任務，更是一份責任，也是一份榮耀。」

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訪談結束，在回家的路上，劉祝華表示最想說的一句話是：「媽，我上電視了。而且這一次，是和總統一起。」

劉祝華臉書全文

今天，我完成了媒體人生中一個非常特別的里程碑——專訪 #中華民國總統賴清德。

說起來，我和‘’總統‘’的緣分，可能從出生那一天就開始了。

我出生在10月31日，剛好和中華民國第一任總統蔣中正先生同一天生日。小時候，總統誕辰紀念日還是國定假日，每到這一天，大街小巷插滿了鮮紅的國旗，熱熱鬧鬧、喜氣洋洋。年幼的我一直天真地以為，全台灣放假是在幫我慶祝生日。直到上了小學，才知道事情似乎不是我想的那樣。

後來蔣經國先生擔任總統。對小時候的我來說，他簡直就是超級明星。因為那個年代，只有大明星的照片才有資格被掛在餐廳牆上。而神奇的是，全台灣大大小小的餐廳、麵攤、路邊攤，幾乎都掛著一張老闆和蔣經國總統的合照。那時候我心裡想著：「哇！如果有一天我也能跟總統合照就好了！」

接著，馬英九總統任內，媽媽開的餐廳剛好就在他家附近。我經常站在店門口，看見他晨跑經過。那是我長這麼大，距離中華民國總統最近的一次。當時覺得總統離我好近，卻又好遠。

沒想到多年後，我竟然能夠坐在總統面前，與他進行一場專業而深入的對談。

無關政黨，也非關藍綠。總統是一個國家的最高元首，肩負著國家發展與人民期待。

身為媒體人，能夠有機會專訪總統，不只是一次工作任務，更是一份責任，也是一份榮耀。

訪談結束，在回家的路上，我回想起那個以為全台灣放假是在替自己過生日的小女孩；想起那個看著餐廳牆上照片，幻想有一天能和總統合照的小女孩；也想起那個站在路邊偷偷看總統晨跑的女孩。

人生真的很奇妙。

有些夢想當下看起來遙不可及，但只要一路努力往前走，某一天回頭看，才發現原來那些看似不可能的風景，早已悄悄成為人生的一部分。

今天我最想說的一句話是：

媽，我上電視了。

而且這一次，是和總統一起。

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