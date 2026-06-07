自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

媽，我上電視了！主播專訪賴清德總統完成人生里程碑

劉祝華 （右）日前專訪賴清德總統。（翻攝自劉祝華臉書）劉祝華 （右）日前專訪賴清德總統。（翻攝自劉祝華臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕「媽，我上電視了」，非凡新聞台主播劉祝華開心說：「而且這一次，是和賴清德總統一起。」

劉祝華5日完成了媒體人生中一個非常特別的里程碑，和台視主播林益如攜手專訪中華民國總統賴清德，能夠訪問總統，她表示無關政黨，也非關藍綠，「總統是一個國家的最高元首，肩負著國家發展與人民期待，身為媒體人，能夠有機會專訪總統，不只是一次工作任務，更是一份責任，也是一份榮耀。」

訪談結束，在回家的路上，劉祝華表示最想說的一句話是：「媽，我上電視了。而且這一次，是和總統一起。」

劉祝華臉書全文

今天，我完成了媒體人生中一個非常特別的里程碑——專訪 #中華民國總統賴清德。
說起來，我和‘’總統‘’的緣分，可能從出生那一天就開始了。
我出生在10月31日，剛好和中華民國第一任總統蔣中正先生同一天生日。小時候，總統誕辰紀念日還是國定假日，每到這一天，大街小巷插滿了鮮紅的國旗，熱熱鬧鬧、喜氣洋洋。年幼的我一直天真地以為，全台灣放假是在幫我慶祝生日。直到上了小學，才知道事情似乎不是我想的那樣。
後來蔣經國先生擔任總統。對小時候的我來說，他簡直就是超級明星。因為那個年代，只有大明星的照片才有資格被掛在餐廳牆上。而神奇的是，全台灣大大小小的餐廳、麵攤、路邊攤，幾乎都掛著一張老闆和蔣經國總統的合照。那時候我心裡想著：「哇！如果有一天我也能跟總統合照就好了！」
接著，馬英九總統任內，媽媽開的餐廳剛好就在他家附近。我經常站在店門口，看見他晨跑經過。那是我長這麼大，距離中華民國總統最近的一次。當時覺得總統離我好近，卻又好遠。
沒想到多年後，我竟然能夠坐在總統面前，與他進行一場專業而深入的對談。
無關政黨，也非關藍綠。總統是一個國家的最高元首，肩負著國家發展與人民期待。
身為媒體人，能夠有機會專訪總統，不只是一次工作任務，更是一份責任，也是一份榮耀。
訪談結束，在回家的路上，我回想起那個以為全台灣放假是在替自己過生日的小女孩；想起那個看著餐廳牆上照片，幻想有一天能和總統合照的小女孩；也想起那個站在路邊偷偷看總統晨跑的女孩。
人生真的很奇妙。
有些夢想當下看起來遙不可及，但只要一路努力往前走，某一天回頭看，才發現原來那些看似不可能的風景，早已悄悄成為人生的一部分。
今天我最想說的一句話是：
媽，我上電視了。
而且這一次，是和總統一起。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中