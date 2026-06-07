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南韓抗議作票！網淚推這部台灣電影：歷史總是驚人相似

宋柏緯在《那張照片裡的我們》拍攝抗爭大場面，相當震撼人心。（瀚草文創GrX STUDIO提供）宋柏緯在《那張照片裡的我們》拍攝抗爭大場面，相當震撼人心。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕南韓6月3日舉行的地方選舉爆發「選票不足」的瑕疵，導致多名南韓民眾上街示威，要求重新計票，抗議聲浪不斷。事實上，台灣在1977年也曾爆發選舉舞弊，最後演變成「中壢事件」，在去年被拍成電影《那張照片裡的我們》，網友直呼：「歷史總是驚人相似。」

1977年底舉行縣市長等五合一大選，結果桃園中壢卻傳出作票爭議，包括故意沒發選票、刻意攔阻監票部隊等等，後來更有人目擊到，監票主任、校長范姜新林將投給許信良的選票故意作廢，警方卻將其輕放。最後引發大規模民眾抗議，民眾包圍、縱火中壢分局，甚至直接把警車倒頭栽，這就是將近50年前發生的中壢事件。

《那張照片裡的我們》以1977年的中壢事件為背景，宋柏緯在片中飾演積極參與社會運動的「李弘國」。（瀚草文創GrX STUDIO提供）《那張照片裡的我們》以1977年的中壢事件為背景，宋柏緯在片中飾演積極參與社會運動的「李弘國」。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

該事件在去年翻拍成電影《那張照片裡的我們》，由李沐、韓星振永、宋柏緯主演，湯昇榮、鄭乃方執導。片中不但真的還原中壢分局遭到縱火，以及抗議民眾大喊「選舉不公、作票違法」的場面。甚至連劇情也很是相似，包括宋柏緯飾演的監票部隊拍照遭到阻擋，更氣得怒嗆「早上才來過，現在又回來執勤，回來作票啊！」、「不可以作票，包庇現行犯是有罪的！」、「校長作票」，還原度相當高。

振永在《那張照片裡的我們》保護李沐和宋柏緯對抗黑衣人。（瀚草文創GrX STUDIO提供）振永在《那張照片裡的我們》保護李沐和宋柏緯對抗黑衣人。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

巧的是，裡面還找來了韓星振永飾演跆拳道教練，他在最後選擇回到了南韓也參與社會運動，被認為是參與了1980年的光州事件。

這部電影在去年金馬影展首映，並在12月底上映，可惜並未掀起觀影熱潮，票房遠遠不敵《陽光女子合唱團》、《大濛》等片就下檔了。

《那張照片裡的我們》出動300名臨演打造逼真抗議場面，李沐飾演的賢英在人群中記錄下一切。（瀚草文創GrX STUDIO提供）《那張照片裡的我們》出動300名臨演打造逼真抗議場面，李沐飾演的賢英在人群中記錄下一切。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

如今該片因為南韓爆發選舉舞弊，意外又浮上檯面，網友也對此感到惋惜，紛紛表示，「這部沒有叫好叫座挺可惜，很用心的演繹了中壢事件又不會太過度，穿插了光州事件也放了六四彩蛋，非常用心製作的愛情歷史劇，對比近日發生在韓國的事會更加有感」、「我很意外這部當時沒很熱門、討論低不太高。我非常喜歡這部電影」、「每個人都應該去看一次」、「從昨天開始就一直想到這部電影，我只能說自由和選票一直都是很珍貴的東西」。

《那張照片裡的我們》已在Hami Video上架，在6月、7月及9月皆有「導演版」場次於CLASSROOM公館限定放映，屆時導演湯昇榮、鄭乃方等影人都會出席，相關售票資訊請上臉書專頁查詢。

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