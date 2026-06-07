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娛樂 最新消息

痛罵黃國昌是爛人！吳崢公開撂話國民黨「愛收去收你們看著辦」

吳崢（圖）在《新聞面對面》中公開痛批黃國昌「這個爛人」。（翻攝自YouTube）吳崢（圖）在《新聞面對面》中公開痛批黃國昌「這個爛人」。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕民眾黨主席黃國昌近日推出新書《向光前行》，回顧2018年勞基法修法抗爭往事，卻意外引發昔日時代力量戰友反彈。民進黨發言人吳崢日前登上政論節目《新聞面對面》，點名批評黃國昌長年來從政風格始終如一，甚至直言心中只有「作秀」與「鎂光燈」，怒轟黃國昌只想成就自己的悲劇英雄形象，甚至痛批「這個爛人」。

吳崢表示，黃國昌在新書中提及2018年勞基法修法期間，在凱道抗爭時發現身邊戰友陸續離開，因此認定時代力量從那時開始分裂，但他認為黃國昌刻意忽略許多背景脈絡，更批評黃國昌一直將政治視為舞台，只在意如何塑造「戰神」與「悲劇英雄」形象，他指出當年許多重大決策都缺乏充分討論，甚至常是黃國昌單方面決定方向，再要求其他人配合。

吳崢更直言，黃國昌最大的問題就是凡事只想到自己，從政多年來始終如此，他批評黃國昌喜歡把自己塑造成最堅持理想的人，卻忽略身邊夥伴的處境與想法，如今又在書中重提往事、塑造孤軍奮戰形象，讓他忍不住站出來還原另一種版本的歷史。談到最後，吳崢情緒明顯升高，直接痛罵黃國昌自戀、自溺到讓身邊的人都受不了。

吳崢直言，很多昔日時代力量成員之所以離開，並非單純理念不同，而是無法接受黃國昌的為人處事方式，說到激動之處更在節目上開轟，「這個爛人，哪個黨愛收就收去，柯文哲自己看著辦！」他甚至點名同在錄影現場的國民黨立委葉元之表示，「如果他都把民眾黨搞爛了，國民黨要收，國民黨愛收去收去，元之你們自己看著辦！」一連串重話成為整段發言最受矚目的焦點。

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