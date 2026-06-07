45歲孫淑媚噴淚哭了！ 激動喊話：我沒有幕後的操作團隊

孫淑媚在演唱會感動落淚。（華貴娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌后孫淑媚昨晚在台北流行音樂中心舉辦演唱會，她在演唱會尾聲激動淚崩，忍不住淚灑舞台，感性表示：「我從來沒想過，我今天會有這樣的成績。我沒有幕後的操作團隊，只有認真的孫淑媚。」近來因為凍齡美貌掀起話題的她，持續推出音樂及戲劇作品，更感謝歌迷超過30年的支持，「我會一樣努力、一樣自律、一樣堅持，還有一樣的善良。」

45歲的孫淑媚今年順利自世新大學傳播管理學系碩士在職專班畢業，演唱會上工作人員特別準備值星帶，上頭寫著：「恭喜孫淑媚碩士畢業，學霸開麥全場膜拜」，讓她害羞直呼：「我不是學霸啦，考試沒有第一名，但念書是我的興趣。」她的碩士班同學也到場力挺，不過全都坐在二樓，讓孫淑媚忍不住虧說：「為什麼不買一樓？」同學們則大喊「買不到」，逗樂全場觀眾。

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台語歌后孫淑媚在北流開唱。（華貴娛樂提供）

寵粉的孫淑媚在演唱會安排點歌環節，更為台北場歌迷打造全新「薯條椅」，獲選點歌的歌迷必須坐上薯條椅，緩緩升上空中，一邊聆聽孫淑媚演唱自己點選的歌曲，一邊從高處俯瞰全場，享受獨特視角。

沒想到最後竟抽中藝人趙正平，兩人合唱孫淑媚與王識賢的經典對唱情歌《雲中月圓》。孫淑媚一開始就請工作人員將趙正平升到最高六公尺，唱完後笑問：「在上面唱歌的感覺怎麼樣？」趙正平回說：「我比較喜歡站在你旁邊唱。」孫淑媚又接話：「那你繼續坐，坐到明天，我還有一場。」逗得趙正平笑問：「你是要拿多少錢給我？」

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