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Dua Lipa辦婚禮封路！居民怒了「這不是你家客廳」 天后砸21萬封口補償

卡倫透納、Dua Lipa在義大利西西里島狂歡，卻意外引來民怨。（達志影像）卡倫透納、Dua Lipa在義大利西西里島狂歡，卻意外引來民怨。（達志影像）

〔記者廖俐惠／新北報導〕英國流行天后杜娃黎波（Dua Lipa）與電影《怪獸與牠們的產地》演員男友卡倫透納（Callum Turner）在上月底結婚之後，本周前往義大利西西里島舉行一連三天的慶祝儀式，結果卻引來民怨，當地民眾抗議「這不是你家客廳欸」。

卡倫透納親吻Dua Lipa，畫面超級浪漫。（達志影像）卡倫透納親吻Dua Lipa，畫面超級浪漫。（達志影像）

Dua Lipa、卡倫透納邀請親朋好友一起到義大利西西里島慶祝，兩人在街頭忘情貼身熱舞，整個街道洋溢著幸福、歡樂的氣氛。而外媒報導，兩人將在6月6日於巴蓋里亞的Villa Valguarnera巴洛克式宮殿舉行婚禮，這座莊園曾經被黑手黨佔領，屆時艾爾頓強（Elton John）、BLACKPINK的Rosé and Jennie等200人都會出席，現場勢必星光熠熠。

卡倫透納摸Dua Lipa的屁股，照片在網路上瘋傳。（達志影像）卡倫透納摸Dua Lipa的屁股，照片在網路上瘋傳。（達志影像）

不過英國《太陽報》報導，Dua Lipa的婚禮激怒了當地居民，因為為了舉行婚禮，西西里島巴勒莫的兩個市民廣場不對外開放，附近居民還被迫簽署保密條款。當地人在廣場附近張貼海報以及塗鴉，寫著「巴勒莫不可對外租借」、「我們的廣場不是你家的客廳」等抗議標語。

報導進一步指出，由於Dua Lipa大規模封路，不僅導致附近居民面臨停車難題，連那些開窗就會直接看見活動現場的周邊住戶也深受其擾，Dua Lipa因此向居民支付5000英鎊（約台幣21萬元），補償西西里島的人們。

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