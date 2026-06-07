《陽光女子合唱團》何曼希曾赴韓當練習生！ 她私下超反差...被認出秒回這句話

何曼希首部電影就爆紅，從受害少女演到殺人犯入圍北影新人。（《Bella儂儂》雜誌提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕何曼希擔任《Bella儂儂》6月號封面人物。她在國片影史冠軍《陽光女子合唱團》飾演身世坎坷的「劉宥芯」，經歷遭母親拋棄、父親早逝、被迫獨立打拚，卻又不幸慘遭黑道大哥性侵。接連的重擊讓她瀕臨崩潰，最終絕望持槍殺人，從受害者淪為階下囚。

何曼希一夕暴紅曾陷低潮，坦言害怕被放大比較。（《Bella儂儂》雜誌提供）

戲裡沉重壓抑，私下年僅23歲的何曼希卻是個腦袋轉個不停、會用氣味記憶角色，且熱愛散步的純粹女孩。她憑該片入選台北電影節「非常新人」，並入圍台北電影獎「最佳新演員」，如同拿到影壇的「初步認證」。她開心表示：「真的很幸運第一部電影作品就能被選進去。但開心過後，更多的是希望自己能在作品上繼續努力，讓更多人看見。」

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被問到最大優勢，何曼希認為是「反差」：「真要說的話，應該是『反差』吧。我不希望大家對我的印象只停留在第一眼，我渴望展現更多不一樣的面向。」她外表靦腆正經，私下卻很調皮，遇到路人肯定地問：「妳是何曼希嗎？」她會欣然承認；倘若對方遲疑試探：「有沒有人說妳長得很像《陽光》裡的演員？」她便會立刻笑回：「沒有欸！」然後轉身溜走。

殺青後，何曼希迎來極大轉換，在新片《無法計算的青春》首演校園片女主角：「拍完《陽光女子合唱團》後，我真的很想接一個比較活潑、能轉換心情的角色。」穿上制服的她直呼：「非常快樂！」坦言自己的高中生活幾乎都在跳舞、訓練中度過，甚至遠赴韓國當練習生，鮮少體驗學生生活。這回拍戲讓她驚呼：「現在才知道原來大家放學是做這些事啊！我以前都在跳舞，突然覺得好像錯過了很多。」隨後感嘆：「但我也覺得很幸運，因為成了演員，我能把曾經沒有好好體驗過的高中生活，全都在電影裡補回來。」

何曼希曾赴韓當練習生，近來拍校園片驚覺，有感錯過太多青春。（《Bella儂儂》雜誌提供）

此外，何曼希在首部影集《你好，我的怪盜老闆》飾演具備「千里眼」特異功能的打工仔。從大銀幕跨足影集，她摸索出專屬的入戲儀式，其媒介不是音樂，而是經導演林孝謙建議的「氣味」：「我發現自己的鼻子滿靈的，大腦也很容易記住味道。很多情感都是透過味道被喚醒的，所以它對我來說是一個很容易切換狀態的媒介。」她開始為角色尋找專屬香氣，像是為新角色設定草本木質調：「透過味道，我就能瞬間連結到那個角色，或是區分出目前的狀態」。

何曼希自曝靠「聞味道」秒入戲。（《Bella儂儂》雜誌提供）

何曼希自認鼻子超靈，曝一秒切換靈魂全靠「聞氣味」。（《Bella儂儂》雜誌提供）

面對一夕暴紅的巨大光環，何曼希接拍第二部作品時也曾迷惘、害怕被放大比較，但她選擇將重心拉回表演：「當我不再去在意那些眼光，專注在自己身上的時候，反而對我的表演有更大的幫助。就算表現不好，我也能跳脫情緒，理性去思考下一次怎麼解決。」

何曼希入圍北影最佳新演員，面對光環與恐懼，認為專注自身最重要。（《Bella儂儂》雜誌提供）

何曼希並未設定拿獎或演大片的宏大目標：「腦袋已經夠複雜了，所以我希望在想很多的基礎下，還是能讓自己保持單純。」期許自己成為真誠、真實且「自己也喜歡」的演員。自認有「搞操煩」體質的她，現在最常靠漫無目的地獨自散步來充電，她感性表示：「當我走在路上，什麼都不想，只是放空去欣賞路上的所有人，不管是家庭、情侶或是朋友，我會突然覺得這個世界很沉靜、很美。」

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