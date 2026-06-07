（專訪3-3）新北割頸案後更痛了！導演痛揭：黑幫正在搶孩子

《失樂園》導演蔡銀娟指出「其實需要被幫助的不只是一個孩子。」（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／專訪〕電影《失樂園》聚焦育幼院少年的人生困境，也是一個關於「誰來接住孩子」的社會提問。

談到近年震驚全台的新北國中割頸案，導演蔡銀娟難掩心疼。她認為，當社會關注焦點停留在加害者與受害者身上時，往往忽略那些同樣受到創傷的人，「其實需要被幫助的不只是一個孩子。」

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在校園暴力事件發生後，目睹過程的同學、長期陪伴的老師、第一時間介入的社工與輔導人員，都可能需要心理支持。尤其在許多班級動輒30多名學生的環境下，當孩子出現偏差行為或受到外界勢力影響時，現有教育與輔導資源往往難以負荷。

《失樂園》導演蔡銀娟長期接觸兒少議題（記者王文麟攝）

蔡銀娟長期接觸兒少議題，她觀察到城鄉差距與家庭功能失衡，正讓越來越多孩子暴露在高風險環境中。有些孩子從國中開始接觸幫派，甚至更早，「其實不是只有國高中。」

蔡銀娟分享，曾有案例是國小高年級學生因為不想回家而離家出走，結果被地方勢力吸收。有人提供住宿、有人供應三餐，甚至給予看似溫暖的關心與陪伴。對缺乏家庭支持的孩子來說，那些原本應該由社會提供的安全感，卻被其他勢力搶先一步填補。

蔡銀娟語氣沉重的說：「很多時候，黑幫比社會更積極接近孩子。」她指出，部分組織甚至會主動到學校附近活動、陪孩子打球、聊天，慢慢建立信任關係。等到孩子成年後，便被吸納成為最基層的車手、跑腿或其他犯罪工具。真正被逮捕的，往往是最底層的年輕人，而非幕後操控者。

蔡銀娟語氣沉重的說：「很多時候，黑幫比社會更積極接近孩子。」

對於育幼院少年來說，18歲離院更是一道殘酷分水嶺，「一離開就要面對房租、押金、生活費。」蔡銀娟表示，對許多沒有家庭後援的孩子而言，光是活下去就已經非常困難。如果缺乏穩定工作與支持系統，很容易被迫走向錯誤的道路。

蔡銀娟透露，在田調過程中看見許多認真付出的社工、生輔員與教育工作者，但他們長期面臨人力不足的困境。以育幼院為例，法規雖規定照顧比例，但實際輪班運作下，一位工作人員往往得同時照顧更多孩子，「不是大家不努力，而是資源真的不夠。」

除了台灣觀眾，該議題甚至引起國際共鳴。《失樂園》先前前往塔林影展放映時，蔡銀娟原本擔心平日下午的場次觀眾不多，沒想到現場幾乎坐滿。更讓她意外的是，映後座談原本以為會像北歐觀眾一樣安靜內斂，結果大家發問異常踴躍。

有位年輕女孩甚至在活動結束後特地跑來找她，表示自己對電影中的處境感同身受，也認為這是一個非常重要的社會議題。這讓蔡銀娟更加確信，《失樂園》談的不只是台灣，而是全世界許多國家共同面對的問題。

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