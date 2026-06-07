2026桃園電影節主視覺吸睛登場！女神「眺望」未來 膠片幻化飛揚髮絲

桃影女神「眺望」未來 2026桃影主視覺登場。（桃園電影節提供）

〔記者許世穎／台北報導〕2026桃園電影節今年隆重邁入第十三屆，昨（6）日發布本屆全新主視覺，以今年影展主題「眺望 Prospect & Vision」為設計核心，凝聚在經典桃影女神頭像向遠方凝望的絕美側影，以金屬質感細膩勾勒臉部線條，再以電影膠片幻化為飛揚的髮絲，呈現電影與科技交融共生的嶄新願景。整體視覺兼具雕塑感與流動性，象徵電影藝術在時代洪流中永遠向前眺望的精神，令人耳目一新。

本屆主視覺選擇以最純粹的電影符碼詮釋「眺望」，延續桃影女神的設計概念，今年特別以金屬質地導入科技感，用冷靜的銀色光澤，鑄就女神豐滿圓潤的仰望側臉，猶如充滿魅力的大銀幕閃閃發光；再以金色電影膠片化為一束束飄逸髮絲，象徵一段段流動的影像，向著未來奔去。

請繼續往下閱讀...

主視覺大膽的金銀撞色，衝擊出冷與暖、靜與動的對話，同時為了呼應桃園電影節第十三屆，設計師更在女神耳朵的輪廓裡藏著數字「13」，像戴上科技感十足的耳麥，展現出匠心獨具的巧思。

2026桃影主視覺結合電影與科技。（桃園電影節提供）

本屆主視覺由桃園在地的女性設計師陳怡君操刀，她除了是平面設計師外，更是專業電影從業人員，長期擔任紀錄片製片工作。曾參與台灣首部格鬥紀錄長片《逆者》的拍攝與製作，榮獲華人紀錄片最佳提案獎及亞洲紀錄片提案會推薦獎等多個獎項。

陳怡君去年製作溫馨紀錄片《新來的小朋友》，描述印尼裔台灣籍小男孩的成長歷程，更受到各界好評。該片海報也由她擔任設計，新住民圖像還受到文化部青睞、獲選去年世界民族電影節主視覺，掀起一波話題。

2026桃園電影節將於8月14日至8月27日盛大登場，本屆將規劃十大主題單元，安排超過一百多場的電影放映與映後交流，更特別關注AI科技與數位藝術的最前沿地帶，集中選映多部結合人工智慧、動畫創作、虛擬製作與跨媒材敘事的國內外佳作，探索電影語言在科技浪潮衝擊下所爆發的全新可能。

當科技改變了創作的起點，2026桃園電影節將持續引介國際最新創作能量，與台灣觀眾一起眺望影像的美好未來。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法