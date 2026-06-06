《請回答1988》太經典 吳克群揪心改編：請記得我

吳克群以音樂訴說愛與告別。（六度空間提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕吳克群重新詮釋韓劇《請回答1988》經典OST《걱정말아요 그대》，他填寫中文歌詞改編成《請記得我》，更把自己拍攝生命紀實影集「請記得我」期間的感悟融入創作，希望透過音樂傳達關於愛、記憶與告別的人生課題。

吳克群透露，拍攝同名生命紀實影集期間，自己第三度重溫《請回答1988》，當熟悉旋律再次響起時，發現歌曲所承載的情感，與影集探討生命、離別與陪伴的主題不謀而合，因此萌生重新演繹的念頭，並決定以中文歌詞賦予作品全新生命。

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吳克群重新詮釋韓劇《請回答1988》經典OST。（六度空間提供）

吳克群表示，過去觀看電影《可可夜總會》時，片中「被遺忘才是真正的消失」這句話就曾深深觸動他。而在拍攝「請記得我」時，看見許多人面對生命終點與親情牽掛，也讓他對這句話有了更深體會。

他認為人們面對摯愛離開時，心情往往充滿矛盾，「一方面希望對方永遠記得自己，一方面又希望對方放下傷痛，好好過生活。」因此將這份複雜情感寫進歌詞，希望用最溫柔的方式，訴說人生中不得不面對的告別。

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