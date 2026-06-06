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娛樂 最新消息

高爾宣自爆結紮倒數 徐佳瑩宣布喜訊：正在路上

高爾宣與理想混蛋驚喜合唱新歌《一樣會愛上你》。（記者王文麟攝）高爾宣與理想混蛋驚喜合唱新歌《一樣會愛上你》。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「2026 ID.音樂節」今天在華山登場，嘻哈男神高爾宣在台上與粉絲互動，被問到挑戰三鐵和當奶爸哪個比較累，他笑回：「都很累，但當奶爸比較好玩。」現場有粉絲起鬨要他「再生一個」，高爾宣立刻表態：「不要了。」透露老婆已經說要「收攤」，打趣自爆準備結紮。

高爾宣笑稱當奶爸非常好玩。（記者王文麟攝）高爾宣笑稱當奶爸非常好玩。（記者王文麟攝）

今天包括徐佳瑩、鳳小岳、高爾宣、理想混蛋、魏如昀、吳汶芳等歌手接力演出，高爾宣更以「客座饒舌主唱」的身份亂入現場理想混蛋的舞台，兩組人馬驚喜合唱新歌《一樣會愛上你》，透露限定組合的名稱就叫「混蛋爾宣」，為了這次合作舞台，特別催生出這首歌。

金曲歌后徐佳瑩壓軸登場。（記者王文麟攝）金曲歌后徐佳瑩壓軸登場。（記者王文麟攝）

壓軸登場的金曲歌后徐佳瑩祭出「私房歌單」寵粉，深情獻唱《你敢不敢》、《尋人啟事》、《言不由衷》等歌曲，更驚喜翻唱了國寶級天后江蕙的代表作《你講的話》，美聲感動全場。她預告正在籌備推出新專輯，「正在路上，目前按部就班地持續推進中，希望能趕在今年底前帶著全新作品與大家見面。」

徐佳瑩透露，現階段生活重心除了家庭與孩子，也全心投入新專輯籌備，把創作跟錄音當成「ME TIME」。她表示：「有時獨自待在錄音室裡，戴著耳機聆聽編曲完成的音樂、反覆琢磨演唱細節時，反而會進入一種完全沉浸其中的幸福狀態，有時候甚至會忘記自己其實是在工作，反而像是在忙碌生活裡偷到一段屬於自己的時光。」

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