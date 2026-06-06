單親養大18年！蘇心甯女兒高中畢業又奪獎 淚吐心聲「我是人生勝利組」

蘇心甯今（6日）曬出參加女兒畢業典禮的照片。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「Lala」蘇心甯過去以《國光幫幫忙》「國光女神」打開知名度，身為單親媽媽的她多年來獨自撫養女兒長大。如今女兒高中畢業，不僅順利領到畢業證書，還獲頒「特殊貢獻獎」，讓蘇心甯開心直呼自己是「人生勝利組」，更感性表示「這18年來，謝謝妳陪著我成長，我們今天一起畢業了！」

蘇心甯今（6日）曬出參加女兒畢業典禮的照片，透露從幼稚園、國小、國中到高中，18年來女兒每一次畢業典禮自己從未缺席。看著女兒上台領取畢業證書及特殊貢獻獎，她忍不住感慨，雖然一路以來身兼母職與父職並不容易，但此刻只覺得自己是最幸福的人。

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談到教育理念，蘇心甯坦言從來不希望把女兒養成外界眼中的「乖女孩」，而是希望她未來面對不公平時敢於發聲，遭受傷害時懂得離開，即使身處低谷也能相信自己，她也提醒女兒成年人的世界難免遇到惡意與攻擊，要學會無視惡意、拒絕內耗以及推開情緒勒索。

最後，蘇心甯也深情喊話，感謝女兒18年來的陪伴，並直言「這18年來，謝謝妳陪著我成長，我們今天一起畢業了！」她認為這場畢業典禮不只是女兒的人生里程碑，也是自己身為母親的重要時刻，「我心裡只覺得自己真的是人生勝利組！幸福大贏家！」蘇心甯也鼓勵女兒勇敢追夢、展翅高飛，同時期許自己在人生下一個階段，能夠繼續朝著夢想前進。

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