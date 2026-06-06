69歲鄭琇月才辭世！重要遺物離奇消失 歌手女兒心碎發聲

何以奇（右）在媽媽鄭琇月辭世消息傳出後再次發聲。（組合照，翻攝自YouTube、IG）

〔記者陽昕翰／台北報導〕69歲資深台語歌手鄭琇月在上月底不幸辭世，噩耗震驚演藝圈，她的歌手女兒何以奇今晚在社群發聲，透露母親離世後，身上配戴多年的手鐲卻離奇消失，已經報警處理。

何以無奈感嘆，相信任何一個家屬在面對親人離世的時候，都不希望連親人最後留下的重要遺物，都這樣不明不白地消失。

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何以奇表示，對家人而言，這段時間一直都很煎熬地在處理各種後事，每一天都得非常混亂。然而，就在這段最難熬的時間裡，家人發現了一件至今仍無法理解的事情。她提到，母親長期配戴在手上的玉手鐲不見了，「這不是她偶爾戴的飾品，已經戴了幾十年，從不離身。」家屬最後一次確認看到手鐲，是母親還躺在病床上與生命搏鬥的時候。

何以奇透露，母親於5月30日凌晨1點左右不敵病魔離世，在醫師宣告後，有兩位護理人員進入病房替母親擦拭身體、更換衣物，接著台灣仁本有兩位同仁進來，替母親蓋上往生被，並催促家屬收拾所有物品，送往往生室。

她表示，到這裡為止，整個過程都在趕趕趕，回想起來甚至連哀悼的時間都沒有。之後她留在往生室直到早上8點，才把母親交給認識的葬儀社，帶往殯儀館。何以奇認為，手鐲消失的時間點，應該就是在病床上最後一次確認存在之後，到送往冰櫃之前的這段過程當中。

她指出，直到今天，距離事情發生已經超過7天。家人反覆確認，也詢問過相關人員，她甚至再次前往冰櫃確認，依然找不到手鐲的下落。何以奇提到，事後有位當時不在場的護理人員向家屬表示，母親之前做檢查時，曾有人協助想要將手鐲拔下來，但因為拔不下來而作罷，因此之後都一直戴著，從來沒有拔下來過。她不解表示：「那麼難拿下來的東西，怎麼就不見了？」

何以奇坦言，這件事讓家人非常難過，重點不是手鐲有多貴重，而是它是母親生前留下的重要遺物，也是母親很喜愛的物品，「弄不見了，她一定很傷心。」

她強調，不願意在沒有證據的情況下指控任何人，但也無法理解，一件原本還戴在往生者身上的重要遺物，究竟是如何在醫院的照護、整理、更衣、移送與交接流程之中消失的。

何以奇表示，如果是遺失，希望能夠找到；如果是保管或交接上的疏失，希望能夠釐清責任；如果涉及不法行為，也希望真相能夠被查明。她強調，發這篇文章不是為了攻擊任何人，「我們只是想知道真相，希望母親的遺物能夠回來。」

何以奇透露，目前家屬已經正式向警方報案，希望能夠調查相關流程、交接紀錄以及監視器畫面，協助釐清事實。

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