自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

跟黃仁勳一樣紅！孫淑媚美胸若隱若現 2大咖女星上台罵老公

鍾欣凌、丁寧擔任孫淑媚的演唱會嘉賓。（華貴娛樂提供）鍾欣凌、丁寧擔任孫淑媚的演唱會嘉賓。（華貴娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌后孫淑媚今晚在北流開唱，再次力邀丁寧與鍾欣凌合組限定女團「SML」，驚喜挑戰南韓夯團CORTIS的超人氣歌曲《GO》。3人在台上嗨唱歌詞「吳麗萍好像搭丟賽」，還重現MV中的跑步機橋段，掀起全場高潮。孫淑媚演出時黑色內衣若隱若現，丁寧更脫下外套，只剩黑色馬甲上陣，美胸呼之欲出，火辣指數破表。

今晚「SML」再度合體，鍾欣凌笑稱全台灣最紅的3個人都進到北流了，「第一個是黃仁勳，第二個是孫淑媚，第三個是孫淑媚的醫生，啊，不對，是兩位（指孫淑媚的爸媽），真的很會生，才能生得這麼好。」

鍾欣凌、孫淑媚與丁寧嗨跑跑步機。（華貴娛樂提供）鍾欣凌、孫淑媚與丁寧嗨跑跑步機。（華貴娛樂提供）

孫淑媚近來因凍齡美貌掀起討論，丁寧與鍾欣凌也拿此事開玩笑，笑說兩人都已結婚生子，更襯托出孫淑媚的年輕模樣，「我們現在跟淑媚站在一起，好像她是我們生的。」趁著孫淑媚在台上變裝，兩人還忍不住在台上吐嘈老公。鍾欣凌透露，今天出門前老公還在看NBA總冠軍賽，「分數幾比幾他都記得，但你問他女兒幾年級，他還要想一下。」

丁寧隨後被眾人力拱脫掉上衣，她也大方脫下外套，只剩黑色馬甲，一對美胸呼之欲出。鍾欣凌爆料：「她為了演唱會有認真練身體，我為了演唱會剛剛有吃喉糖。」丁寧則笑說，為了今晚演出，已經一週不敢好好吃東西。沒想到下一秒，鍾欣凌也差點被孫淑媚脫掉外套，讓她嚇得狂喊：「不要脫啦！」隨即在舞台上拔腿狂奔，逗得全場笑聲不斷。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中