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娛樂 最新消息

陳華校園爆粗口飆出國罵 沈澱心聲曝光

陳華深刻反省不再失言。（陳華提供）陳華深刻反省不再失言。（陳華提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕 陳華去年底因男友劈腿斬斷兩年戀情，日前又因校園演出時脫口爆粗口掀起熱議。被問到近況，陳華坦言最近心情不算太美麗，但也因此有了更多沉澱與反思的時間。

她表示，經過深刻檢討後，也提醒自己未來更要以身作則，不再失言，希望透過自我的反省與調整，讓自己更升級，以不辜負一路支持她的「阿華田」們。

近來她推出單曲《如果我很平庸》，把從未說出口的焦慮、自我懷疑與脆弱，全都寫進歌裡。陳華坦言：「這首歌像是每一個人回家的那一段路，像是做個自我探討的過程。」

《如果我很平庸》由陳華作詞、創作新人郭家瑋作曲。由於兩家人住得很近，某天陳華靈機一動邀請郭家瑋到家中一起創作，沒想到彼此默契十足，從概念發想到旋律成形都十分順利，短時間內便完成歌曲雛形。

歌曲中一句「如果我很平庸，你會不會聽我說」，唱出許多人藏在心底深處的不安；而「如果我很平庸，是誰來定義成功」更像是一記直球，拋出這個世代不斷追問自己的難題。陳華表示，自己想透過這首歌討論的其實不是成功或失敗，而是如何看待「平庸」這件事。「我覺得平庸沒有什麼不好。」

歌曲中反覆出現的「還行還行」，也成為全曲最令人印象深刻的段落。陳華笑說，「最直覺、沒有設計過的那一段，就是『還行還行』。」

除了歌曲內容引發共鳴外，由導演彭道森操刀的MV也替這次三部曲畫下完整句點。在導演的運籌帷幄下，三支作品被粉絲戲稱為「滾床單三部曲」，從《減傷》、《陪你到這》一路延伸到最終章《如果我很平庸》，果然不負「阿華田」期待，再度埋下許多巧思彩蛋。

陳華、宋柏緯MV中組成「華緯CP」。（陳華提供）陳華、宋柏緯MV中組成「華緯CP」。（陳華提供）

這次MV中不僅出現不同顏色的床單意象，更以床單作為情感連結的重要媒介。一對黃昏之戀的老先生與老太太，在美麗床單的包覆下重新相遇，畫面彷彿沐浴在愛情晨光之中，溫暖而動人。

陳華、宋柏緯MV中組成「華緯CP」。（陳華提供）陳華、宋柏緯MV中組成「華緯CP」。（陳華提供）

陳華透露，前作中與金鐘雙料提名演員宋柏緯所組成的「華緯CP」，其故事線也在最終章再度回歸。MV延續先前劇情發展，出現婚紗店中男方缺席的重要橋段，替這段未能圓滿的感情留下遺憾伏筆。而特別加拍的老夫妻重逢戲碼，則被視為「華緯CP」的對照組。導演透過兩條故事線相互映照，象徵年少時未能走到最後的戀情，在另一個平行時空中終於修成正果。

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