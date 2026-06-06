Albee約會對象「全撐不過100天」 親揭感情卡關主因：2個月是極限

Albee坦言身邊一直不缺約會對象，但每段關係幾乎都撐不過百日。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕38歲「Albee」范乙霏去年捲入賀瓏與已故單口喜劇演員天殘的感情風波，當時強調雙方交往時間沒有重疊。事隔近1年，她近日登上「小S」徐熙娣主持的《小姐不熙娣》談及感情現況，坦言身邊一直都有約會對象，但戀情始終無法穩定發展，甚至苦笑直言「2個月已經是極限。」

Albee在節目中被問及單身多久時，並未正面回答，只透露自己其實從未缺少認識新人的機會，只是每段關係都難以維持太久，「全部都過不了百日。」她表示，通常相處約2個月左右就會走到盡頭，因此始終無法發展成穩定交往關係。

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對於感情總是短暫收場的原因，小S好奇追問問題出在哪裡時，Albee則坦承自己特別容易被充滿反差感的男性吸引，「我喜歡像個謎團的人。」她形容理想型最好外表斯文、看似靦腆，卻藏著令人捉摸不透的個性，甚至笑稱希望對方「內心住著野獸」，享受慢慢探索對方的過程。

事實上，Albee早在2年前就曾公開分享擇偶條件，希望另一半熱愛自由、不無聊、情緒穩定且具備文藝氣息。不僅如此，她過去也曾表示，劈腿或出軌未必代表一個人很糟糕，「有時候愛情就是愛捉弄人」，但若發現對方只是因為寂寞或把玩弄感情當樂趣，她便會立刻保持距離，不願繼續投入感情。

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