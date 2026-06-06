不瞞了！連俞涵突公開「身後事規劃」看淡生死：想樹葬 遺囑成待辦事項

連俞涵對生死議題一向抱持開放態度。（記者蕭方綺攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕連俞涵今出席器官捐贈宣導活動，還當場簽下器官捐贈同意書。對生死議題一向抱持開放態度的她直言：「人本來就是向死而生。」認為既然生命終將走向終點，不如提早規劃，也讓愛有機會延續。

連俞涵其實多年前因好友曾少宗演出《生死接線員》，開始接觸器官捐贈相關資訊，得知對方早已完成簽署後，也默默把這件事放進自己的人生清單。只是她一直以為程序繁瑣，直到今天才知道能線上登記，當下立刻完成心願。

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她分享許多人誤以為器官捐贈只能全部捐出，其實可以依個人意願選擇捐贈項目，像是腎臟、肺臟或眼角膜等。她也認為最重要的是生前和家人好好溝通，「因為未知會讓人害怕，如果都談過了，就能放手，把愛傳遞出去。」

至於家人是否支持？連俞涵笑稱自己算是「先斬後奏型」，但並非刻意瞞著家人，而是希望透過公開分享，慢慢讓身邊的人理解自己的想法。「我今天來參加活動、拍宣導影片，其實就是一種表態，希望家人知道我的選擇。」

聊起生死觀，連俞涵侃侃而談。（記者蕭方綺攝）

聊起生死觀，連俞涵侃侃而談。她認為，既然最後都要回歸大地，如果身上還有能幫助別人的東西，不妨先分享出去，「不是愈活愈久，而是每天都更接近人生終點。」因此包括器官捐贈、老後生活甚至遺囑，她都覺得值得提前規劃。

她平時就相當關注相關議題，甚至曾到法鼓山了解樹葬、自然葬等不同身後安排方式，把死亡視為人生的一部分，而非禁忌話題。被問到遺囑是不是也寫好了？連俞涵笑說，還沒完成，但早已列入待辦事項，希望未來一步步實現。她透露，自己平常很喜歡看日本高齡生活相關書籍，希望從中學習如何優雅面對人生下半場。

此外，久未拍戲的她也預告即將投入新作品，下週就要進組，正式展開新角色的準備工作。

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