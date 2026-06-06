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娛樂 最新消息

導演拍戲竟把口紅藏起來 北影非常新人傻眼：搞什麼啊

鄧筠熹（右）、孫君陶在《最想去的地方》飾演一對人生藍圖不一致的情侶，一場在中正橋上爭執是片中重頭戲。（公視提供）鄧筠熹（右）、孫君陶在《最想去的地方》飾演一對人生藍圖不一致的情侶，一場在中正橋上爭執是片中重頭戲。（公視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕2026北影「非常新人」鄧筠熹和香港演員孫君陶搭檔公視學生劇展《最想去的地方》，探討年輕世代情感與夢想拉扯。因為鄧筠熹表演精準，導演柯孟承為捕捉演員真實反應，在拍攝一場鄧筠熹在床邊化妝、邊與半夢半醒的男友講話又要趕出門上班的橋段，臨時起意「調皮」，偷偷把鄧的道具口紅遮蓋住。鄧筠熹事後才知道導演「突發奇招」，笑說當下內心反應是「搞什麼啊！我起床出門趕上班，口紅快點給我出來！」情急之下還將衣服穿反，最後柯孟承將這場自然又有趣的演出收入片中，也呈現滿滿生活感。

鄧筠熹分享劇中角色說「翊亘是一個謹慎、凡事做好計畫的人，這與我蠻像的」；她在拍攝現場已然是角色狀態，吃飯戲時有自己擺碗盤方式、會主動幫另一半拿筷子；也在客運站與男友告別前下意識地幫對方整理衣服。鄧筠熹笑說「她絕對是注重小細節的人」，也透過微小舉動，將翊亘渴望照顧人、在意另一半需求的性格刻畫得入木三分。然而對手演員孫君陶習慣現場自然的「有機」表演，拍攝時總散發濃烈的慵懶氣息，鄧筠熹笑說「這一點完全幫助到我！這讓我一直有著『一切都是我在處理，心很累的感覺』。」　

兩人在開拍首日便在台北中正橋上拍「過橋吵架」重頭戲。鄧筠熹回憶當時因周邊車流聲，聽不太清楚對方台詞，加上孫君陶呈現的散漫與不在乎感，她形容「這簡直要把翊亘逼瘋了！」柯孟承大讚兩人之間有如精彩的「拔河」，他也表示，這場戲帶著關係維持的隱喻「就是你一直反覆，每天過橋般徒勞」，而情侶若要繼續往前走，就必須在橋上處理掉一些問題。

鄧筠熹在《最想去的地方》中，最後背負著象徵夢想的海報往人生方向前行。（公視提供）鄧筠熹在《最想去的地方》中，最後背負著象徵夢想的海報往人生方向前行。（公視提供）

《最想去的地方》由世新廣電所柯孟承編、導，劇情講述女主角「翊亘」積極尋覓租屋，期盼能和研究所剛畢業的男友「阿良」在台北同居，偶然卻發現對方家人已預備幫男友在台中買房；翊亘驚覺彼此未來規劃無法同步，兩人關係彷彿像是房間牆上那張受潮起皺的北海道雪景海報，曾約好一起去「北海道看雪」的圖像也變得模糊不清。

柯孟承坦言，孫君陶飾演的「阿良」是他25歲的自我投射，過去曾對人生感到困惑，而大他3歲的交往對象卻對未來充滿想法；直到他28歲坐下來寫劇本時，「才終於能夠回望，並理解25歲時不懂的事情」。

鄧筠熹（左）在《最想去的地方》將海報送去修復，傳奇藝術家林鉅飾演裱框師傅。（公視提供）鄧筠熹（左）在《最想去的地方》將海報送去修復，傳奇藝術家林鉅飾演裱框師傅。（公視提供）

此外，柯孟承還邀請到多次在侯孝賢電影露臉，也曾入圍金馬獎的藝術家林鉅客串「裱框師傅」一角。他戴著墨鏡帥氣登場，甚至即興發揮了一句「海報用汽車薄膜修復」的超酷台詞，也為影片增添了一大亮點。

而問及鄧筠熹自己「最想去的地方」，她則表示希望自己在心靈上可以去到一個無人知曉的地方、完全平靜且沒有紛擾的狀態，在朝夢想前進過程，也希望「在這個喧鬧的世界中偶爾讓自己逃到這喘口氣，充飽電了再繼續面對一切！」

全片尾聲，女主角翊亘心累，決定不再停下腳步，留下一句飽含複雜情緒的「謝謝」。柯孟承表示這安排靈感來自業界前輩沈可尚的某次訪談，無論遇到好壞事物他都以「謝謝」回應的哲學，也巧妙地概括了片中關係中所有的掙扎與釋懷。

公視學生劇展明（6/7）晚10時播出世新廣電碩士班楊承澔執導，吳奕蓉、蔡承邑主演，探討重組家庭的《楊桃》；晚間10時30分播出細膩捕捉愛情裡徒勞與成長的《最想去的地方》，公視首播後上架公視+平台。

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